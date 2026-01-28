https://1prime.ru/20260128/siriya-866970055.html
Песков рассказал о в повестке переговоров президентов России и Сирии
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа вопросы двустороннего взаимодействия и обмен мнениями о ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На повестке дня много вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. И также обмен мнениями по ситуации в регионе", - сказал Песков журналистам.
