Песков рассказал о в повестке переговоров президентов России и Сирии

Песков рассказал о в повестке переговоров президентов России и Сирии - 28.01.2026, ПРАЙМ

Песков рассказал о в повестке переговоров президентов России и Сирии

В повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа вопросы двустороннего взаимодействия и обмен... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T13:33+0300

2026-01-28T13:33+0300

2026-01-28T13:33+0300

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа вопросы двустороннего взаимодействия и обмен мнениями о ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На повестке дня много вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. И также обмен мнениями по ситуации в регионе", - сказал Песков журналистам.

2026

