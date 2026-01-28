Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о в повестке переговоров президентов России и Сирии - 28.01.2026
Песков рассказал о в повестке переговоров президентов России и Сирии
Песков рассказал о в повестке переговоров президентов России и Сирии - 28.01.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о в повестке переговоров президентов России и Сирии
В повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа вопросы двустороннего взаимодействия и обмен... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T13:33+0300
2026-01-28T13:33+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа вопросы двустороннего взаимодействия и обмен мнениями о ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На повестке дня много вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. И также обмен мнениями по ситуации в регионе", - сказал Песков журналистам.
13:33 28.01.2026
 
Песков рассказал о в повестке переговоров президентов России и Сирии

Путин и президент Сирии аш-Шараа обменяются мнениями о ситуации в регионе

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Флаг Сирии. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа вопросы двустороннего взаимодействия и обмен мнениями о ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На повестке дня много вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. И также обмен мнениями по ситуации в регионе", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Россия будет развивать торгово-экономические связи с Сирией, заявил Лавров
24 декабря 2025, 12:50
 
