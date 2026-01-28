Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и аш-Шараа затронут темы, связанные с пребыванием ВС России в Сирии
2026-01-28T13:41+0300
2026-01-28T13:41+0300
россия, общество , сирия, рф, москва, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , СИРИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:41 28.01.2026
 
Путин и аш-Шараа затронут темы, связанные с пребыванием ВС России в Сирии

Путин и аш-Шараа в Кремле затронут темы, связанные с пребыванием ВС РФ в Сирии

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Сирийской арабской республики Ахмед аш-Шараа затронут в Кремле темы, связанные с пребыванием ВС РФ в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты сегодня на переговорах", - сказал Песков журналистам. ​
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который будет в РФ с очередным рабочим визитом.
Стороны планируют обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в ближневосточном регионе, сообщили ранее в Кремле.
Предыдущий визит лидера Сирии в Москву состоялся чуть больше трех месяцев назад, 15 октября 2025 года в Кремле он встречался с Путиным. Это был первый визит аш-Шараа в Россию и первый очный контакт сторон на высшем уровне после смены власти в Сирии.
 
