Российский стройсектор готов к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин

2026-01-28T16:57+0300

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Представители строительного сектора РФ готовы к совместной работе по восстановлению Сирии, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду проводит переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом. "Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии. И наши эконом-операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе", - сказал Путин в ходе встречи с аш-Шараа.

