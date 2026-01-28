Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский стройсектор готов к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин - 28.01.2026
Российский стройсектор готов к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин
Российский стройсектор готов к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин - 28.01.2026, ПРАЙМ
Российский стройсектор готов к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин
Представители строительного сектора РФ готовы к совместной работе по восстановлению Сирии, заявил президент России Владимир Путин. | 28.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Представители строительного сектора РФ готовы к совместной работе по восстановлению Сирии, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду проводит переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом. "Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии. И наши эконом-операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе", - сказал Путин в ходе встречи с аш-Шараа.
2026
финансы, рф, сирия, владимир путин
Финансы, РФ, СИРИЯ, Владимир Путин
16:57 28.01.2026
 
Российский стройсектор готов к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин

Путин: российские строители готовы помочь с восстановлением Сирии

© РИА Новости . POOL
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Представители строительного сектора РФ готовы к совместной работе по восстановлению Сирии, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду проводит переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом.
"Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии. И наши эконом-операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе", - сказал Путин в ходе встречи с аш-Шараа.
Сирия - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Путин и аш-Шараа затронут темы, связанные с пребыванием ВС России в Сирии
13:41
 
Заголовок открываемого материала