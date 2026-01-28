https://1prime.ru/20260128/siriya-866975270.html
Российский стройсектор готов к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Представители строительного сектора РФ готовы к совместной работе по восстановлению Сирии, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду проводит переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом. "Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии. И наши эконом-операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе", - сказал Путин в ходе встречи с аш-Шараа.
