ОАК и HAL подписали договор о производстве SJ-100

2026-01-28T10:49+0300

бизнес

промышленность

индия

комсомольск-на-амуре

оак

ХАЙДАРАБАД (Индия), 28 янв - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали договор о совместной деятельности по лицензионному производству самолетов SJ-100, передает корреспондент РИА Новости. Подписание прошло на полях выставки Wings India 2026, где ранее в среду прошла мировая премьера самолетов Ил-114 и SJ-100. Как отметили в российской корпорации, соглашение станет базой для дальнейшего сотрудничества между HAL и ПАО "ОАК" в отношении проекта по организации лицензионного производства "Суперджетов" в Индии. "В частности, документ фиксирует договоренность о том, что HAL окажет ОАК содействие в рамках процесса сертификации / валидации сертификата типа "Суперджет" в Индии. При этом HAL будет предоставлена лицензия на производство и продажи SJ-100, включая узлы, детали и комплектующие, необходимые для ремонта и технического обслуживания данного самолета", - сообщили в компании. ПАО "ОАК", в свою очередь, будет оказывать содействие HAL в организации и переоснащении производственных мощностей HAL для выпуска SJ-100 посредством консультаций, услуг по проектированию и привлечения специалистов. "Подписание данного документа стало важным этапом на пути к заключению генерального соглашения, в котором будут отражены дорожная карта, временные рамки, финансовые показатели и подробное распределение соответственных рабочих усилий сторон", - добавили в ОАК. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля. В конце октября прошлого года HAL сообщила, что подписала с ОАК меморандум о производстве самолетов SJ-100. В компании отметили, что это будет первый полностью укомплектованный пассажирский самолет, который будет производиться в Индии.

индия

комсомольск-на-амуре

2026

