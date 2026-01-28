https://1prime.ru/20260128/slovakija-866961519.html
В Словакии назвали импорт газа из России экономически выгодным решением
БРАТИСЛАВА, 28 янв - ПРАЙМ. Импорт газа из РФ для Словакии остается самым экономически выгодным решением, введение запрета на его импорт в Европейский союз является ошибкой, заявил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.
"Для Словакии важно, что с Европейской комиссией по этой теме по-прежнему есть диалог. Словакия также может использовать поставки газа на основе долгосрочного соглашения с Gazprom Export до осени 2027 года. Вместе с тем SPNZ не считает правильным прекращение поставок российского газа в ЕС. С точки зрения Словакии эти поставки по-прежнему являются самым экономически выгодным решением", - сообщил Квасньовский РИА Новости.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник - энергетическим самоубийством. Словакия подаст иск против этого запрета в европейский суд.
