Фицо высказался о сроках завершения конфликта на Украине
Фицо высказался о сроках завершения конфликта на Украине - 28.01.2026, ПРАЙМ
Фицо высказался о сроках завершения конфликта на Украине
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, выразил надежду на завершение конфликта в Украине к ноябрю 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. | 28.01.2026
2026-01-28T04:52+0300
2026-01-28T04:52+0300
2026-01-28T04:54+0300
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, выразил надежду на завершение конфликта в Украине к ноябрю 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. Во время совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Юраем Бланаром, Фицо назвал неразумным полный запрет на импорт российского газа в Европейский Союз, который должен вступить в силу с 1 ноября 2027 года."Я надеюсь, что к тому времени война закончится, и мы все одумаемся. Потому что отказываться российских энергоресурсов — это самоубийство, и это говорю не только я, но и другие политики из Европейского союза", — сказал он.Фицо также отметил, что Словакия с самого начала критиковала прекращение поставок российского газа, предупреждая об энергетическом дефиците в Европе. Согласно опубликованному в понедельник заявлению Совета ЕС, было дано окончательное одобрение на запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а также трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
