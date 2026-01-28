Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо высказался о сроках завершения конфликта на Украине - 28.01.2026
Фицо высказался о сроках завершения конфликта на Украине
Фицо высказался о сроках завершения конфликта на Украине - 28.01.2026, ПРАЙМ
Фицо высказался о сроках завершения конфликта на Украине
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, выразил надежду на завершение конфликта в Украине к ноябрю 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T04:52+0300
2026-01-28T04:54+0300
газ
словакия
украина
европа
роберт фицо
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/80992/61/809926139_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_7e3bf55b81eb981368ef6f9c50de0419.jpg
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, выразил надежду на завершение конфликта в Украине к ноябрю 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. Во время совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Юраем Бланаром, Фицо назвал неразумным полный запрет на импорт российского газа в Европейский Союз, который должен вступить в силу с 1 ноября 2027 года."Я надеюсь, что к тому времени война закончится, и мы все одумаемся. Потому что отказываться российских энергоресурсов — это самоубийство, и это говорю не только я, но и другие политики из Европейского союза", — сказал он.Фицо также отметил, что Словакия с самого начала критиковала прекращение поставок российского газа, предупреждая об энергетическом дефиците в Европе. Согласно опубликованному в понедельник заявлению Совета ЕС, было дано окончательное одобрение на запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а также трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
словакия
украина
европа
газ, словакия, украина, европа, роберт фицо, ес
Газ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Роберт Фицо, ЕС
04:52 28.01.2026 (обновлено: 04:54 28.01.2026)
 
Фицо высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Премьер Словакии Фицо: конфликт на Украине может закончится к ноябрю 2027 года

МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, выразил надежду на завершение конфликта в Украине к ноябрю 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Во время совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Юраем Бланаром, Фицо назвал неразумным полный запрет на импорт российского газа в Европейский Союз, который должен вступить в силу с 1 ноября 2027 года.
"Я надеюсь, что к тому времени война закончится, и мы все одумаемся. Потому что отказываться российских энергоресурсов — это самоубийство, и это говорю не только я, но и другие политики из Европейского союза", — сказал он.
Фицо также отметил, что Словакия с самого начала критиковала прекращение поставок российского газа, предупреждая об энергетическом дефиците в Европе.
Согласно опубликованному в понедельник заявлению Совета ЕС, было дано окончательное одобрение на запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а также трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
ГазСЛОВАКИЯУКРАИНАЕВРОПАРоберт ФицоЕС
 
 
