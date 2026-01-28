Слуцкий предложил ввести лицензирование реабилитационных центров

https://1prime.ru/20260128/slutskij-866961197.html
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России лицензирование деятельности реабилитационных центров для лиц, страдающих различными зависимостями, в том числе наркотической, алкогольной и игровой.
Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос установления обязательного лицензирования деятельности по психосоциальной реабилитации лиц, страдающих зависимостями", - сказано в документе.
Кроме того, парламентарий предложил наделить Минздрав РФ и при необходимости Минтруд РФ функциями по выработке и реализации государственной политики в сфере психосоциальной реабилитации лиц, страдающих зависимостями.
Слуцкий в письме указал, что в России действует около трех тысяч негосударственных реабилитационных центров, которые оказывают комплексную помощь лицам, страдающим различными зависимостями - наркотической, алкогольной, игровой - или другими психическими расстройствами. По его словам, число таких центров ежегодно растет. Он также отметил, что за 2025 год в разных регионах РФ произошло несколько резонансных случаев, связанных с работой негосударственных реабилитационных центров.
"Подобные происшествия указывают на глубокие, системные проблемы государственного регулирования сферы деятельности негосударственных реабилитационных центров, оказывающих услуги лицам, страдающим зависимостями. Вместе с тем отсутствие контроля со стороны надзорных органов, в том числе в сфере здравоохранения, привело к тому, что негосударственные реабилитационные центры, не имея статуса медицинской организации и соответствующей лицензии, берут на себя обязанности медицинских организаций, и намерено причиняют вред жизни и здоровью граждан, не боясь ответственности", - сказано в документе.
Лидер ЛДПР подчеркивает, что действующее законодательство РФ не регламентирует порядок и стандарты оказания услуг по психосоциальной реабилитации лиц, страдающих зависимостями. При этом он добавил, что психосоциальная реабилитация является важным видом психиатрической помощи, которая преимущественно оказывается медицинскими организациями - государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющими соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.
