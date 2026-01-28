https://1prime.ru/20260128/sovfed-866957569.html
Совфед в среду заслушает главу Рослесхоза и решит кадровые вопросы
Совфед в среду заслушает главу Рослесхоза и решит кадровые вопросы - 28.01.2026, ПРАЙМ
Совфед в среду заслушает главу Рослесхоза и решит кадровые вопросы
Совфед на первом заседании палаты в весеннюю сессию в среду заслушает руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова, обсудит ряд... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T00:20+0300
2026-01-28T00:20+0300
2026-01-28T00:20+0300
экономика
общество
рф
никарагуа
мьянма
андрей клишас
владимир путин
совфед
рослесхоз
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866957569.jpg?1769548849
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Совфед на первом заседании палаты в весеннюю сессию в среду заслушает руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова, обсудит ряд ратификаций и решит кадровые вопросы - о председателе социального комитета палаты, говорится в повестке.
Планируется, что в рамках "правительственного часа" глава Рослесхоза выступит с докладом о развитии лесного хозяйства Российской Федерации.
В начале заседания председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас проинформирует о результатах рассмотрения комитетами палаты представленных президентом РФ кандидатур на должности заместителей Генерального прокурора РФ.
Ранее сенатор сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации для консультаций по назначению на пост замгенпрокурора РФ кандидатуры Сергея Бажутова и Сергея Табельского, комитеты СФ обсудили этот вопрос 27 января.
Также парламентарии обсудят ратификации ряда международных соглашений с государствами Никарагуа, Мьянма, Джибути, а также с Республикой Беларусь.
В повестке заседания - внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, а также в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
К рассмотрению также планируются вопросы, уточняющие порядок перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; вопросы, регулирующие регистрационный учет граждан, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, а также поправки, регламентирующие применение специальных средств при конвоировании осужденных и лиц, заключенных под стражу.
К рассмотрению также планируются вопросы, касающиеся изменения порядка освобождения от налога на доходы физических лиц доходов от реализации ценных бумаг. Сенаторы в рамках заседания также обсудят закон о продлении процедуры учета и классификации объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Совфед в среду рассмотрит вопрос о председателе социального комитета СФ, он включен в повестку заседания палаты; нынешний глава комитета Елена Перминова переходит в международный комитет, сообщили РИА Новости источники в парламенте.
Кроме того, палата рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга, он написал заявление по собственному желанию, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
рф
никарагуа
мьянма
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, никарагуа, мьянма, андрей клишас, владимир путин, совфед, рослесхоз, совет федерации
Экономика, Общество , РФ, Никарагуа, МЬЯНМА, Андрей Клишас, Владимир Путин, Совфед, Рослесхоз, Совет Федерации
Совфед в среду заслушает главу Рослесхоза и решит кадровые вопросы
Совфед в весеннюю сессию заслушает главу Рослесхоза Советникова
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Совфед на первом заседании палаты в весеннюю сессию в среду заслушает руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова, обсудит ряд ратификаций и решит кадровые вопросы - о председателе социального комитета палаты, говорится в повестке.
Планируется, что в рамках "правительственного часа" глава Рослесхоза выступит с докладом о развитии лесного хозяйства Российской Федерации.
В начале заседания председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас проинформирует о результатах рассмотрения комитетами палаты представленных президентом РФ кандидатур на должности заместителей Генерального прокурора РФ.
Ранее сенатор сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации для консультаций по назначению на пост замгенпрокурора РФ кандидатуры Сергея Бажутова и Сергея Табельского, комитеты СФ обсудили этот вопрос 27 января.
Также парламентарии обсудят ратификации ряда международных соглашений с государствами Никарагуа, Мьянма, Джибути, а также с Республикой Беларусь.
В повестке заседания - внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, а также в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
К рассмотрению также планируются вопросы, уточняющие порядок перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; вопросы, регулирующие регистрационный учет граждан, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, а также поправки, регламентирующие применение специальных средств при конвоировании осужденных и лиц, заключенных под стражу.
К рассмотрению также планируются вопросы, касающиеся изменения порядка освобождения от налога на доходы физических лиц доходов от реализации ценных бумаг. Сенаторы в рамках заседания также обсудят закон о продлении процедуры учета и классификации объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Совфед в среду рассмотрит вопрос о председателе социального комитета СФ, он включен в повестку заседания палаты; нынешний глава комитета Елена Перминова переходит в международный комитет, сообщили РИА Новости источники в парламенте.
Кроме того, палата рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга, он написал заявление по собственному желанию, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.