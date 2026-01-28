https://1prime.ru/20260128/sovfed-866957569.html

Совфед в среду заслушает главу Рослесхоза и решит кадровые вопросы

Совфед в среду заслушает главу Рослесхоза и решит кадровые вопросы - 28.01.2026, ПРАЙМ

Совфед в среду заслушает главу Рослесхоза и решит кадровые вопросы

Совфед на первом заседании палаты в весеннюю сессию в среду заслушает руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова, обсудит ряд... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T00:20+0300

2026-01-28T00:20+0300

2026-01-28T00:20+0300

экономика

общество

рф

никарагуа

мьянма

андрей клишас

владимир путин

совфед

рослесхоз

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866957569.jpg?1769548849

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Совфед на первом заседании палаты в весеннюю сессию в среду заслушает руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова, обсудит ряд ратификаций и решит кадровые вопросы - о председателе социального комитета палаты, говорится в повестке. Планируется, что в рамках "правительственного часа" глава Рослесхоза выступит с докладом о развитии лесного хозяйства Российской Федерации. В начале заседания председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас проинформирует о результатах рассмотрения комитетами палаты представленных президентом РФ кандидатур на должности заместителей Генерального прокурора РФ. Ранее сенатор сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации для консультаций по назначению на пост замгенпрокурора РФ кандидатуры Сергея Бажутова и Сергея Табельского, комитеты СФ обсудили этот вопрос 27 января. Также парламентарии обсудят ратификации ряда международных соглашений с государствами Никарагуа, Мьянма, Джибути, а также с Республикой Беларусь. В повестке заседания - внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, а также в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. К рассмотрению также планируются вопросы, уточняющие порядок перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; вопросы, регулирующие регистрационный учет граждан, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, а также поправки, регламентирующие применение специальных средств при конвоировании осужденных и лиц, заключенных под стражу. К рассмотрению также планируются вопросы, касающиеся изменения порядка освобождения от налога на доходы физических лиц доходов от реализации ценных бумаг. Сенаторы в рамках заседания также обсудят закон о продлении процедуры учета и классификации объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Совфед в среду рассмотрит вопрос о председателе социального комитета СФ, он включен в повестку заседания палаты; нынешний глава комитета Елена Перминова переходит в международный комитет, сообщили РИА Новости источники в парламенте. Кроме того, палата рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга, он написал заявление по собственному желанию, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

рф

никарагуа

мьянма

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, никарагуа, мьянма, андрей клишас, владимир путин, совфед, рослесхоз, совет федерации