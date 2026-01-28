Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед в среду заслушает главу Рослесхоза и решит кадровые вопросы - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260128/sovfed-866957569.html
Совфед в среду заслушает главу Рослесхоза и решит кадровые вопросы
Совфед в среду заслушает главу Рослесхоза и решит кадровые вопросы - 28.01.2026, ПРАЙМ
Совфед в среду заслушает главу Рослесхоза и решит кадровые вопросы
Совфед на первом заседании палаты в весеннюю сессию в среду заслушает руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова, обсудит ряд... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T00:20+0300
2026-01-28T00:20+0300
экономика
общество
рф
никарагуа
мьянма
андрей клишас
владимир путин
совфед
рослесхоз
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866957569.jpg?1769548849
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Совфед на первом заседании палаты в весеннюю сессию в среду заслушает руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова, обсудит ряд ратификаций и решит кадровые вопросы - о председателе социального комитета палаты, говорится в повестке. Планируется, что в рамках "правительственного часа" глава Рослесхоза выступит с докладом о развитии лесного хозяйства Российской Федерации. В начале заседания председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас проинформирует о результатах рассмотрения комитетами палаты представленных президентом РФ кандидатур на должности заместителей Генерального прокурора РФ. Ранее сенатор сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации для консультаций по назначению на пост замгенпрокурора РФ кандидатуры Сергея Бажутова и Сергея Табельского, комитеты СФ обсудили этот вопрос 27 января. Также парламентарии обсудят ратификации ряда международных соглашений с государствами Никарагуа, Мьянма, Джибути, а также с Республикой Беларусь. В повестке заседания - внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, а также в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. К рассмотрению также планируются вопросы, уточняющие порядок перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; вопросы, регулирующие регистрационный учет граждан, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, а также поправки, регламентирующие применение специальных средств при конвоировании осужденных и лиц, заключенных под стражу. К рассмотрению также планируются вопросы, касающиеся изменения порядка освобождения от налога на доходы физических лиц доходов от реализации ценных бумаг. Сенаторы в рамках заседания также обсудят закон о продлении процедуры учета и классификации объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Совфед в среду рассмотрит вопрос о председателе социального комитета СФ, он включен в повестку заседания палаты; нынешний глава комитета Елена Перминова переходит в международный комитет, сообщили РИА Новости источники в парламенте. Кроме того, палата рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга, он написал заявление по собственному желанию, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
рф
никарагуа
мьянма
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, никарагуа, мьянма, андрей клишас, владимир путин, совфед, рослесхоз, совет федерации
Экономика, Общество , РФ, Никарагуа, МЬЯНМА, Андрей Клишас, Владимир Путин, Совфед, Рослесхоз, Совет Федерации
00:20 28.01.2026
 
Совфед в среду заслушает главу Рослесхоза и решит кадровые вопросы

Совфед в весеннюю сессию заслушает главу Рослесхоза Советникова

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Совфед на первом заседании палаты в весеннюю сессию в среду заслушает руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова, обсудит ряд ратификаций и решит кадровые вопросы - о председателе социального комитета палаты, говорится в повестке.
Планируется, что в рамках "правительственного часа" глава Рослесхоза выступит с докладом о развитии лесного хозяйства Российской Федерации.
В начале заседания председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас проинформирует о результатах рассмотрения комитетами палаты представленных президентом РФ кандидатур на должности заместителей Генерального прокурора РФ.
Ранее сенатор сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации для консультаций по назначению на пост замгенпрокурора РФ кандидатуры Сергея Бажутова и Сергея Табельского, комитеты СФ обсудили этот вопрос 27 января.
Также парламентарии обсудят ратификации ряда международных соглашений с государствами Никарагуа, Мьянма, Джибути, а также с Республикой Беларусь.
В повестке заседания - внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, а также в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
К рассмотрению также планируются вопросы, уточняющие порядок перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; вопросы, регулирующие регистрационный учет граждан, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, а также поправки, регламентирующие применение специальных средств при конвоировании осужденных и лиц, заключенных под стражу.
К рассмотрению также планируются вопросы, касающиеся изменения порядка освобождения от налога на доходы физических лиц доходов от реализации ценных бумаг. Сенаторы в рамках заседания также обсудят закон о продлении процедуры учета и классификации объектов культурного наследия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Совфед в среду рассмотрит вопрос о председателе социального комитета СФ, он включен в повестку заседания палаты; нынешний глава комитета Елена Перминова переходит в международный комитет, сообщили РИА Новости источники в парламенте.
Кроме того, палата рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга, он написал заявление по собственному желанию, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
 
ЭкономикаОбществоРФНикарагуаМЬЯНМААндрей КлишасВладимир ПутинСовфедРослесхозСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала