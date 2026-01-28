https://1prime.ru/20260128/spg-866946219.html

"Давайте еще": Россия и Китай показали Европе пример

"Давайте еще": Россия и Китай показали Европе пример - 28.01.2026

"Давайте еще": Россия и Китай показали Европе пример

Под конец года КНР импортировала вдвое больше российского СПГ, чем предполагали аналитики. И масштабные закупки продолжаются.

спг

россия

мировая экономика

китай

европа

ес

газопровод "сила сибири"

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/12/841401224_0:19:2955:1681_1920x0_80_0_0_fa659615b56e4acc2ce2afba9c9cb44f.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ, Елена Савельева. Под конец года КНР импортировала вдвое больше российского СПГ, чем предполагали аналитики. И масштабные закупки продолжаются. О причинах повышенного спроса — в материале Прайм.Подсчитали — удивилисьПо данным китайской таможни, в декабре 2025-го в страну из России поступили рекордные 1,9 миллиона тонн СПГ. В целом за год импорт достиг 9,8 миллиона. Прирост тоже рекордный – 18,2%.Это заметно больше рыночных ожиданий, пишет Bloomberg. Значит, покупателям выгодно. Так, в ноябре российское топливо по цене было самых привлекательным среди 12 поставщиков."При среднем годовом импорте в восемь-девять миллионов тонн ценовой дисконт даже в полтора доллара за миллион БТЕ (единица измерения тепловой энергии. — Прим. ред.) экономит Пекину сотни миллионов долларов", —отмечает управляющий партнер TriadaPartners Сергей Заборов.Сейчас Россия — третий ключевой поставщик этого энергоносителя.Несколько факторовВ совокупности с трубопроводным газом ("Сила Сибири" и планируемым "Сила Сибири — 2") Россия обеспечивает значимую часть всего газового импорта Китая, формируя критически важный северный коридор энергобезопасности, поясняет Заборов.Это крайне важно в условиях внешнеполитической нестабильности. Затянувшаяся торговая война с Вашингтоном подталкивает Пекин к оптимизации энергопоставок.И в дальнейшем можно ожидать системного наращивания российского экспорта, полагает член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.А что с ЕвропойПо данным европейского аналитического центра Bruegel, закупки российского СПГ в ЕС в 2025 году впервые опередили трубопроводные: 19,9 миллиарда кубов против 18,1. Москва осталась на второй позиции в списке поставщиков СПГ.Однако ситуация может измениться: Брюссель намеревается полностью запретить торговлю с Россией. Хотя эксперты называют этот план заведомо провальным."Значительное увеличение стоимости энергоресурсов побуждает европейцев оперировать на спотовом рынке. Отказаться от российского СПГ — значит еще больше усугубить энергетический дефицит. Крупнейшие подземные хранилища газа обновили исторические минимумы. Придется "затянуть пояса" и согласиться на ценовую премию, чтобы заполучить необходимые объемы у США", — указывает Марышев.Сергей Заборов добавляет: значительная часть российского СПГ поставляется по контрактам, срок действия которых истекает после 2026-2027 года. Досрочный разрыв повлечет штрафы и судебные иски.Что же касается спотовых закупок — здесь европейцев ждут сложности из-за обостряющейся конкуренции с Азией."В период пикового спроса это обернется взлетом цен (как было в 2022-2023 годах). Давление на бюджет стран ЕС и простых потребителей усилится", —подчеркивает аналитик по макроэкономике УК "Ингосстрах-Инвестиции" Анастасия Власова.Кроме того, Европа мало преуспела в достижении энергетического суверенитета: по-прежнему импортирует почти половину, констатирует эксперт. И собирается полностью отказаться от российского топлива. Москва же, если это случится, потери не заметит: экспорт давно диверсифицировали, укрепив репутацию надежного поставщика.

китай

европа

2026

Новости

спг, россия, мировая экономика, китай, европа, ес, газопровод "сила сибири"