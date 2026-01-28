Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росконгресс": США заинтересованы в переработке редкоземельных металлов
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. США и Россия заинтересованы в совместных проектах по переработке редкоземельных металлов, поскольку они выгодны американцам и будут способствовать росту российской экономики, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. "Если будет найден компромисс по Украине и достигнуты договоренности с американской стороной, экономический рост в России значительно превзойдет прогноз. США могут предложить России партнерство в обрабатывающих отраслях, в первую очередь в сфере переработки редкоземельных металлов, где сейчас доминирует Китай", – говорится в докладе. "Поскольку основные месторождения находятся за пределами Соединенных Штатов, развитие переработки редкоземельных металлов внутри страны проблематично с точки зрения логистики и рентабельности. Россия же с учетом своей ресурсной базы способна за короткий срок создать обрабатывающие мощности, в которых заинтересован Вашингтон", – объяснили авторы. Эксперты признают, что капиталоемкость таких проектов очень велика, но если такой проект будет согласован, потенциальный приток внешних инвестиций обеспечит серьезный стимул для роста ВВП России.
07:27 28.01.2026
 
"Росконгресс": США заинтересованы в переработке редкоземельных металлов

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. США и Россия заинтересованы в совместных проектах по переработке редкоземельных металлов, поскольку они выгодны американцам и будут способствовать росту российской экономики, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Если будет найден компромисс по Украине и достигнуты договоренности с американской стороной, экономический рост в России значительно превзойдет прогноз. США могут предложить России партнерство в обрабатывающих отраслях, в первую очередь в сфере переработки редкоземельных металлов, где сейчас доминирует Китай", – говорится в докладе.
"Поскольку основные месторождения находятся за пределами Соединенных Штатов, развитие переработки редкоземельных металлов внутри страны проблематично с точки зрения логистики и рентабельности. Россия же с учетом своей ресурсной базы способна за короткий срок создать обрабатывающие мощности, в которых заинтересован Вашингтон", – объяснили авторы.
Эксперты признают, что капиталоемкость таких проектов очень велика, но если такой проект будет согласован, потенциальный приток внешних инвестиций обеспечит серьезный стимул для роста ВВП России.
 
