https://1prime.ru/20260128/ssha-866976764.html
В США предложили радикальный план после переговоров с Россией
В США предложили радикальный план после переговоров с Россией - 28.01.2026, ПРАЙМ
В США предложили радикальный план после переговоров с Россией
28.01.2026
2026-01-28T17:33+0300
2026-01-28T17:33+0300
мировая экономика
украина
вашингтон
владимир путин
financial times
нато
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Первоочередной задачей прекращения конфликта на Украине Вашингтон должен считать устранение его основных причин, пишет UnHerd."Американским переговорщикам нужна новая стратегия по прекращению конфликта, которая будет акцентироваться не на территории как основном вопросе переговоров, а на безопасности", — говорится в публикации.Обозреватель полагает, что вывод украинских войск из Донбасса не является достаточным условием для разрешения конфликта.Ранее Financial Times сообщило, что США планируют предоставить Украине гарантии безопасности лишь после ее согласия на сделку, подразумевающую отказ от территориальных притязаний. Позднее в Белом доме опровергли эту информацию.Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва стремится к долгосрочному разрешению конфликта, а не к временному перемирию. Такое разрешение возможно лишь после устранения первоначальных причин конфликта, включая угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и притеснение русскоговорящего населения Украины.
украина
вашингтон
донбасс
Мировая экономика, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, Financial Times, НАТО, ДОНБАСС
17:33 28.01.2026
 
В США предложили радикальный план после переговоров с Россией

UnHerd: США обязаны устранить первопричины конфликта на Украине ради мира

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Первоочередной задачей прекращения конфликта на Украине Вашингтон должен считать устранение его основных причин, пишет UnHerd.
"Американским переговорщикам нужна новая стратегия по прекращению конфликта, которая будет акцентироваться не на территории как основном вопросе переговоров, а на безопасности", — говорится в публикации.
Обозреватель полагает, что вывод украинских войск из Донбасса не является достаточным условием для разрешения конфликта.
Ранее Financial Times сообщило, что США планируют предоставить Украине гарантии безопасности лишь после ее согласия на сделку, подразумевающую отказ от территориальных притязаний. Позднее в Белом доме опровергли эту информацию.
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва стремится к долгосрочному разрешению конфликта, а не к временному перемирию. Такое разрешение возможно лишь после устранения первоначальных причин конфликта, включая угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и притеснение русскоговорящего населения Украины.
Мировая экономикаУКРАИНАВАШИНГТОНВладимир ПутинFinancial TimesНАТОДОНБАСС
 
 
