В США предложили радикальный план после переговоров с Россией

В США предложили радикальный план после переговоров с Россией

В США предложили радикальный план после переговоров с Россией

2026-01-28T17:33+0300

2026-01-28T17:33+0300

2026-01-28T17:33+0300

МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Первоочередной задачей прекращения конфликта на Украине Вашингтон должен считать устранение его основных причин, пишет UnHerd."Американским переговорщикам нужна новая стратегия по прекращению конфликта, которая будет акцентироваться не на территории как основном вопросе переговоров, а на безопасности", — говорится в публикации.Обозреватель полагает, что вывод украинских войск из Донбасса не является достаточным условием для разрешения конфликта.Ранее Financial Times сообщило, что США планируют предоставить Украине гарантии безопасности лишь после ее согласия на сделку, подразумевающую отказ от территориальных притязаний. Позднее в Белом доме опровергли эту информацию.Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва стремится к долгосрочному разрешению конфликта, а не к временному перемирию. Такое разрешение возможно лишь после устранения первоначальных причин конфликта, включая угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и притеснение русскоговорящего населения Украины.

