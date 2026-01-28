https://1prime.ru/20260128/ssha-866980081.html
Внешнюю политику США определяет Трамп, заявил Рубио
Внешнюю политику США определяет Трамп, заявил Рубио - 28.01.2026, ПРАЙМ
Внешнюю политику США определяет Трамп, заявил Рубио
Внешнюю политику США определяет один человек и это президент страны Дональд Трамп, заявил госсекретарь Марко Рубио. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T21:13+0300
2026-01-28T21:13+0300
2026-01-28T21:13+0300
сша
марко рубио
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Внешнюю политику США определяет один человек и это президент страны Дональд Трамп, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Ни один человек, кроме президента, не имеет права диктовать нашу внешнюю политику", - сказал Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.
https://1prime.ru/20260112/tramp-866417898.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, марко рубио, дональд трамп, в мире
США, Марко Рубио, Дональд Трамп, В мире
Внешнюю политику США определяет Трамп, заявил Рубио
Рубио: внешнюю политику США определяет Трамп