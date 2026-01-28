Внешнюю политику США определяет Трамп, заявил Рубио

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Внешнюю политику США определяет один человек и это президент страны Дональд Трамп, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Ни один человек, кроме президента, не имеет права диктовать нашу внешнюю политику", - сказал Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.
сша, марко рубио, дональд трамп, в мире
США, Марко Рубио, Дональд Трамп, В мире
21:13 28.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Внешнюю политику США определяет один человек и это президент страны Дональд Трамп, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Ни один человек, кроме президента, не имеет права диктовать нашу внешнюю политику", - сказал Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Белый дом рассказал о частых встречах Трампа с Рубио
12 января, 22:13
 
США Марко Рубио Дональд Трамп В мире
 
 
