США могут нанести превентивный удар по Ирану, заявил Рубио - 28.01.2026, ПРАЙМ
США могут нанести превентивный удар по Ирану, заявил Рубио
США могут нанести превентивный удар по Ирану, заявил Рубио - 28.01.2026, ПРАЙМ
США могут нанести превентивный удар по Ирану, заявил Рубио
Соединённые Штаты оставляют за собой право нанести превентивный удар по Ирану в случае угрозы атаки Тегерана на американские силы в регионе, заявил госсекретарь | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T20:30+0300
2026-01-28T21:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв – ПРАЙМ. Соединённые Штаты оставляют за собой право нанести превентивный удар по Ирану в случае угрозы атаки Тегерана на американские силы в регионе, заявил госсекретарь США Марко Рубио в среду. "Нам необходимо иметь в регионе достаточные силы и мощь хотя бы на базовом уровне, чтобы защититься от возможности того, что в какой-то момент — в результате тех или иных событий — иранский режим решит нанести удар по нашим войскам, присутствующим в регионе. Президент (США Дональд Трамп – ред.) всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий", - заявил Рубио во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам.
мировая экономика, сша, иран, тегеран, марко рубио, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, Тегеран, Марко Рубио, Дональд Трамп
20:30 28.01.2026 (обновлено: 21:16 28.01.2026)
 
США могут нанести превентивный удар по Ирану, заявил Рубио

Рубио: США оставляют за собой право на превентивный удар по Ирану при угрозе атаки

ВАШИНГТОН, 28 янв – ПРАЙМ. Соединённые Штаты оставляют за собой право нанести превентивный удар по Ирану в случае угрозы атаки Тегерана на американские силы в регионе, заявил госсекретарь США Марко Рубио в среду.
"Нам необходимо иметь в регионе достаточные силы и мощь хотя бы на базовом уровне, чтобы защититься от возможности того, что в какой-то момент — в результате тех или иных событий — иранский режим решит нанести удар по нашим войскам, присутствующим в регионе. Президент (США Дональд Трамп – ред.) всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий", - заявил Рубио во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам.
