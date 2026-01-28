https://1prime.ru/20260128/ssha-866980207.html
США могут нанести превентивный удар по Ирану, заявил Рубио
ВАШИНГТОН, 28 янв – ПРАЙМ. Соединённые Штаты оставляют за собой право нанести превентивный удар по Ирану в случае угрозы атаки Тегерана на американские силы в регионе, заявил госсекретарь США Марко Рубио в среду. "Нам необходимо иметь в регионе достаточные силы и мощь хотя бы на базовом уровне, чтобы защититься от возможности того, что в какой-то момент — в результате тех или иных событий — иранский режим решит нанести удар по нашим войскам, присутствующим в регионе. Президент (США Дональд Трамп – ред.) всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий", - заявил Рубио во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам.
