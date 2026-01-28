https://1prime.ru/20260128/ssha-866981134.html

Рубио рассказал, что ЕС требует от США по гарантиям для Украины

28.01.2026 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа в рамках гарантий безопасности Украине требует от США обязательств вступить в конфликт, если он случится.

ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа в рамках гарантий безопасности Украине требует от США обязательств вступить в конфликт, если он случится. "Каждая из продвигаемых европейцами концепций гарантий безопасности требует от США твердых обязательств, которые по сути означали бы потенциальное вовлечение в будущий конфликт", - сказал Рубио на слушаниях в профильном комитете сената. По его словам, другой обязательной частью предлагается размещение европейских сил на Украине.

