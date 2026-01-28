ФРС сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75 процента

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
финансы
мировая экономика
сша
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В прошлом году с сентября по декабрь американский центробанк три раза понижал ставку до текущего уровня с 4-4,25%. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В ноябре и декабре 2024 года ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%.
22:32 28.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
