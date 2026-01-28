Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Белый дом обсудит в понедельник развитие законопроекта о криптовалютах - 28.01.2026
СМИ: Белый дом обсудит в понедельник развитие законопроекта о криптовалютах
СМИ: Белый дом обсудит в понедельник развитие законопроекта о криптовалютах - 28.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: Белый дом обсудит в понедельник развитие законопроекта о криптовалютах
Белый дом в понедельник проведет встречу с представителями банковского сектора и криптоиндустрии, чтобы обсудить развитие законопроекта о криптовалютах,... | 28.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Белый дом в понедельник проведет встречу с представителями банковского сектора и криптоиндустрии, чтобы обсудить развитие законопроекта о криптовалютах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Белый дом в понедельник встретится с руководителями банковской и криптовалютной отраслей, чтобы обсудить пути продвижения знакового законодательства о криптовалютах, которое застопорилось из-за противоречий между двумя мощными секторами", - говорится в публикации агентства. По информации источников Рейтер, в ходе встречи будет обсуждаться возможность криптофирм получать прибыль за счет своих клиентов-держателей криптоактивов, привязанных к доллару, известных как стейблкоины. При этом в Белом доме рассчитывают, что сторонам удастся прийти к компромиссу. В июле 2025 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте американский президент постановил создать стратегический резерв криптовалют США - он будет включать такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
сша
финансы, сша, дональд трамп, мировая экономика
Финансы, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
22:41 28.01.2026
 
СМИ: Белый дом обсудит в понедельник развитие законопроекта о криптовалютах

Reuters: Белый дом обсудит в понедельник развитие законопроекта о криптовалютах

ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Белый дом в понедельник проведет встречу с представителями банковского сектора и криптоиндустрии, чтобы обсудить развитие законопроекта о криптовалютах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Белый дом в понедельник встретится с руководителями банковской и криптовалютной отраслей, чтобы обсудить пути продвижения знакового законодательства о криптовалютах, которое застопорилось из-за противоречий между двумя мощными секторами", - говорится в публикации агентства.
По информации источников Рейтер, в ходе встречи будет обсуждаться возможность криптофирм получать прибыль за счет своих клиентов-держателей криптоактивов, привязанных к доллару, известных как стейблкоины. При этом в Белом доме рассчитывают, что сторонам удастся прийти к компромиссу.
В июле 2025 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте американский президент постановил создать стратегический резерв криптовалют США - он будет включать такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
ФинансыСШАДональд ТрампМировая экономика
 
 
