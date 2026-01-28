https://1prime.ru/20260128/ssha-866982912.html
Фондовые индексы США в основном растут после сохранения учетной ставки ФРС
2026-01-28T23:13+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. По состоянию на 22.06 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,05% - до 49 029,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,12% - до 23 844,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 падал на 0,07% - до 6 974,02 пункта. До публикации итогов заседания американского центробанка индексы, кроме Nasdaq Composite, снижались. По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта 2026 года.
