https://1prime.ru/20260128/ssha-866982912.html

Фондовые индексы США в основном растут после сохранения учетной ставки ФРС

Фондовые индексы США в основном растут после сохранения учетной ставки ФРС - 28.01.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы США в основном растут после сохранения учетной ставки ФРС

Основные фондовые индексы США преимущественно растут после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T23:13+0300

2026-01-28T23:13+0300

2026-01-28T23:13+0300

рынок

индексы

торги

сша

dow jones

nasdaq composite

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. По состоянию на 22.06 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,05% - до 49 029,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,12% - до 23 844,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 падал на 0,07% - до 6 974,02 пункта. До публикации итогов заседания американского центробанка индексы, кроме Nasdaq Composite, снижались. По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта 2026 года.

https://1prime.ru/20260128/eknomika-866979028.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite, мировая экономика