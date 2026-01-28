Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США в основном растут после сохранения учетной ставки ФРС - 28.01.2026
Фондовые индексы США в основном растут после сохранения учетной ставки ФРС
Фондовые индексы США в основном растут после сохранения учетной ставки ФРС - 28.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном растут после сохранения учетной ставки ФРС
Основные фондовые индексы США преимущественно растут после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T23:13+0300
2026-01-28T23:13+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. По состоянию на 22.06 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,05% - до 49 029,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,12% - до 23 844,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 падал на 0,07% - до 6 974,02 пункта. До публикации итогов заседания американского центробанка индексы, кроме Nasdaq Composite, снижались. По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта 2026 года.
Фондовые индексы США в основном растут после сохранения учетной ставки ФРС

Биржи США преимущественно растут после публикации решения ФРС по учетной ставке

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.06 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,05% - до 49 029,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,12% - до 23 844,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 падал на 0,07% - до 6 974,02 пункта.
До публикации итогов заседания американского центробанка индексы, кроме Nasdaq Composite, снижались.
По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта 2026 года.
