Глава ФРС США не исключает сокращения рабочих мест из-за развития ИИ - 28.01.2026, ПРАЙМ
Глава ФРС США не исключает сокращения рабочих мест из-за развития ИИ
Глава ФРС США не исключает сокращения рабочих мест из-за развития ИИ - 28.01.2026, ПРАЙМ
Глава ФРС США не исключает сокращения рабочих мест из-за развития ИИ
Федеральная резервная система (ФРС) США не исключает, что в краткосрочной перспективе в Соединенных Штатах возможно сокращение рабочих мест на фоне развития... | 28.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США не исключает, что в краткосрочной перспективе в Соединенных Штатах возможно сокращение рабочих мест на фоне развития искусственного интеллекта, заявил в среду глава регулятора Джером Пауэлл. "В любом случае, в краткосрочной перспективе мы можем увидеть, как рабочие места будут сокращаться из-за возможностей искусственного интеллекта", - заявил Пауэлл на пресс-конференции. При этом он подчеркнул, что новые технологии как сокращают рабочие места, так и создают новые. Пауэлл также отметил, что ИИ может повысить производительность, что является основой для роста заработной платы.
сша, джером пауэлл, мировая экономика
США, Джером Пауэлл, Мировая экономика
23:23 28.01.2026
 
Глава ФРС США не исключает сокращения рабочих мест из-за развития ИИ

Пауэлл: в краткосрочной перспективе в США могут сократиться рабочие места из-за ИИ

© Фото : Federal ReserveДжером Пауэлл
Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Джером Пауэлл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США не исключает, что в краткосрочной перспективе в Соединенных Штатах возможно сокращение рабочих мест на фоне развития искусственного интеллекта, заявил в среду глава регулятора Джером Пауэлл.
"В любом случае, в краткосрочной перспективе мы можем увидеть, как рабочие места будут сокращаться из-за возможностей искусственного интеллекта", - заявил Пауэлл на пресс-конференции.
При этом он подчеркнул, что новые технологии как сокращают рабочие места, так и создают новые. Пауэлл также отметил, что ИИ может повысить производительность, что является основой для роста заработной платы.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
Американцы устали от ИИ и перешли на "аналоговый режим", сообщает CNN
18 января, 21:05
 
