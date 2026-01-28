https://1prime.ru/20260128/ssha-866983245.html
Глава ФРС США не исключает сокращения рабочих мест из-за развития ИИ
Глава ФРС США не исключает сокращения рабочих мест из-за развития ИИ
2026-01-28T23:23+0300
сша
джером пауэлл
мировая экономика
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США не исключает, что в краткосрочной перспективе в Соединенных Штатах возможно сокращение рабочих мест на фоне развития искусственного интеллекта, заявил в среду глава регулятора Джером Пауэлл. "В любом случае, в краткосрочной перспективе мы можем увидеть, как рабочие места будут сокращаться из-за возможностей искусственного интеллекта", - заявил Пауэлл на пресс-конференции. При этом он подчеркнул, что новые технологии как сокращают рабочие места, так и создают новые. Пауэлл также отметил, что ИИ может повысить производительность, что является основой для роста заработной платы.
сша
