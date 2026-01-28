Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред США обвинил Евросоюз в саботаже торгового соглашения - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/ssha-866983543.html
Постпред США обвинил Евросоюз в саботаже торгового соглашения
Постпред США обвинил Евросоюз в саботаже торгового соглашения - 28.01.2026, ПРАЙМ
Постпред США обвинил Евросоюз в саботаже торгового соглашения
Евросоюз не реализовал ни одного положения рамочного торгового соглашения с США, несмотря на то, что Вашингтон выполнил все взятые на себя обязательства в... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T23:35+0300
2026-01-28T23:36+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
гренландия
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 янв – ПРАЙМ. Евросоюз не реализовал ни одного положения рамочного торгового соглашения с США, несмотря на то, что Вашингтон выполнил все взятые на себя обязательства в течение месяца после его подписания, заявил постпред США при ЕС Эндрю Паздер в Европарламенте. Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии. "Продвижение по этим соглашениям будет важно. Меня спросили: как мы можем знать, что Соединенные Штаты будут соблюдать свои обязательства по торговле? И я скажу вам, что, во-первых, мы уже соблюдаем наши обязательства по торговле. Мы сделали все, что говорили, что сделаем, в рамках рамочного торгового соглашения, и мы сделали это в течение месяца после подписания документа. А что сделала Европа с тех пор? По сути, ничего, и я понимаю, что это из-за процедуры", - сказал он. По его словам, Вашингтон выполнил все предусмотренные соглашением шаги, включая снижение тарифов на автомобили до 15%, а также отмену пошлин на самолеты и авиационные запчасти, лекарства-дженерики и отдельные виды сырья. "Будет огромным, огромным продвижением в отношениях, если мы сможем подтвердить это торговое соглашение, если мы сможем получить мандат от Европарламента. Сейчас, конечно, как вы знаете, Еврокомиссия согласовала и одобрила эту сделку. Совет ЕС выдал свой мандат. И, если мы сможем получить мандат от Европарламента, думаю, это сильно изменит ситуацию", - считает постпред США. Фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20260123/konflkt-866827022.html
https://1prime.ru/20260120/makron-866716828.html
сша
вашингтон
гренландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_156:0:2244:1566_1920x0_80_0_0_33dd3fb3694b0b12896746d01812dcc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, вашингтон, гренландия, дональд трамп, ес
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Гренландия, Дональд Трамп, ЕС
23:35 28.01.2026 (обновлено: 23:36 28.01.2026)
 
Постпред США обвинил Евросоюз в саботаже торгового соглашения

Постпред США Паздер: ЕC не реализовал ни одного пункта торгового соглашения с Вашингтоном

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 28 янв – ПРАЙМ. Евросоюз не реализовал ни одного положения рамочного торгового соглашения с США, несмотря на то, что Вашингтон выполнил все взятые на себя обязательства в течение месяца после его подписания, заявил постпред США при ЕС Эндрю Паздер в Европарламенте.
Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Эксперты оценили последствия распространение конфликта ЕС и США на услуги
23 января, 13:41
"Продвижение по этим соглашениям будет важно. Меня спросили: как мы можем знать, что Соединенные Штаты будут соблюдать свои обязательства по торговле? И я скажу вам, что, во-первых, мы уже соблюдаем наши обязательства по торговле. Мы сделали все, что говорили, что сделаем, в рамках рамочного торгового соглашения, и мы сделали это в течение месяца после подписания документа. А что сделала Европа с тех пор? По сути, ничего, и я понимаю, что это из-за процедуры", - сказал он.
По его словам, Вашингтон выполнил все предусмотренные соглашением шаги, включая снижение тарифов на автомобили до 15%, а также отмену пошлин на самолеты и авиационные запчасти, лекарства-дженерики и отдельные виды сырья.
"Будет огромным, огромным продвижением в отношениях, если мы сможем подтвердить это торговое соглашение, если мы сможем получить мандат от Европарламента. Сейчас, конечно, как вы знаете, Еврокомиссия согласовала и одобрила эту сделку. Совет ЕС выдал свой мандат. И, если мы сможем получить мандат от Европарламента, думаю, это сильно изменит ситуацию", - считает постпред США.
Фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Макрон призвал ЕС к использованию "торговой базуки" против пошлин США
20 января, 18:25
 
Мировая экономикаСШАВАШИНГТОНГренландияДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала