Постпред США обвинил Евросоюз в саботаже торгового соглашения

2026-01-28T23:35+0300

2026-01-28T23:35+0300

2026-01-28T23:36+0300

мировая экономика

сша

вашингтон

гренландия

дональд трамп

ес

БРЮССЕЛЬ, 28 янв – ПРАЙМ. Евросоюз не реализовал ни одного положения рамочного торгового соглашения с США, несмотря на то, что Вашингтон выполнил все взятые на себя обязательства в течение месяца после его подписания, заявил постпред США при ЕС Эндрю Паздер в Европарламенте. Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии. "Продвижение по этим соглашениям будет важно. Меня спросили: как мы можем знать, что Соединенные Штаты будут соблюдать свои обязательства по торговле? И я скажу вам, что, во-первых, мы уже соблюдаем наши обязательства по торговле. Мы сделали все, что говорили, что сделаем, в рамках рамочного торгового соглашения, и мы сделали это в течение месяца после подписания документа. А что сделала Европа с тех пор? По сути, ничего, и я понимаю, что это из-за процедуры", - сказал он. По его словам, Вашингтон выполнил все предусмотренные соглашением шаги, включая снижение тарифов на автомобили до 15%, а также отмену пошлин на самолеты и авиационные запчасти, лекарства-дженерики и отдельные виды сырья. "Будет огромным, огромным продвижением в отношениях, если мы сможем подтвердить это торговое соглашение, если мы сможем получить мандат от Европарламента. Сейчас, конечно, как вы знаете, Еврокомиссия согласовала и одобрила эту сделку. Совет ЕС выдал свой мандат. И, если мы сможем получить мандат от Европарламента, думаю, это сильно изменит ситуацию", - считает постпред США. Фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.

