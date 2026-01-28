Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пауэлл рассказал, когда цены в США достигнут пика из-за пошлин
Пауэлл рассказал, когда цены в США достигнут пика из-за пошлин
Пауэлл рассказал, когда цены в США достигнут пика из-за пошлин - 28.01.2026, ПРАЙМ
Пауэлл рассказал, когда цены в США достигнут пика из-за пошлин
Цены в США в этом году достигнут пика в результате введения пошлин, но затем они будут снижаться, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС)... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T23:50+0300
2026-01-28T23:50+0300
мировая экономика
сша
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_0:10:2048:1161_1920x0_80_0_0_0a47716a3ac49a2934f9893b8f59af96.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Цены в США в этом году достигнут пика в результате введения пошлин, но затем они будут снижаться, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. "Ожидается, что последствия введения тарифов отразятся на ценах на товары, которые достигнут своего пика, а затем начнут снижаться, при условии, что не будут введены новые существенные повышения тарифов", - заявил Пауэлл на пресс-конференции, отметив, что достижения пика регулятор ожидает в этом году. В октябре 2025 года глава ФРС предупредил, что пошлины США приводят к росту инфляции в стране, и есть риск, что этот эффект будет длительным.
сша
мировая экономика, сша, джером пауэлл
Мировая экономика, США, Джером Пауэлл
23:50 28.01.2026
 
Пауэлл рассказал, когда цены в США достигнут пика из-за пошлин

Глава ФРС Пауэлл: цены в США в этом году достигнут пика, но затем будут снижаться

© Фото : Federal ReserveДжером Пауэлл
Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Джером Пауэлл. Архивное фото
© Фото : Federal Reserve
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Цены в США в этом году достигнут пика в результате введения пошлин, но затем они будут снижаться, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.
"Ожидается, что последствия введения тарифов отразятся на ценах на товары, которые достигнут своего пика, а затем начнут снижаться, при условии, что не будут введены новые существенные повышения тарифов", - заявил Пауэлл на пресс-конференции, отметив, что достижения пика регулятор ожидает в этом году.
В октябре 2025 года глава ФРС предупредил, что пошлины США приводят к росту инфляции в стране, и есть риск, что этот эффект будет длительным.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
ФРС сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75 процента
Вчера, 22:32
 
Мировая экономикаСШАДжером Пауэлл
 
 
