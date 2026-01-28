https://1prime.ru/20260128/ssha-866984046.html
Пауэлл рассказал, когда цены в США достигнут пика из-за пошлин
2026-01-28T23:50+0300
2026-01-28T23:50+0300
2026-01-28T23:50+0300
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Цены в США в этом году достигнут пика в результате введения пошлин, но затем они будут снижаться, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. "Ожидается, что последствия введения тарифов отразятся на ценах на товары, которые достигнут своего пика, а затем начнут снижаться, при условии, что не будут введены новые существенные повышения тарифов", - заявил Пауэлл на пресс-конференции, отметив, что достижения пика регулятор ожидает в этом году. В октябре 2025 года глава ФРС предупредил, что пошлины США приводят к росту инфляции в стране, и есть риск, что этот эффект будет длительным.
