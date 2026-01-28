Такси в Москве из-за снегопада подорожало до трех раз

https://1prime.ru/20260128/taksi-866964790.html

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость поездки на такси в некоторых районах Москвы утром в среду выросла в 2-3 раза на фоне снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, поездка в "Яндекс Go" из района метро "Раменки" до улицы Моховой, стоимость которой в обычное время составляет порядка тысячи рублей, выросла этим утром до 2 900 рублей. А доехать от метро "Юго-Западная" до "Парка культуры" стало вдвое дороже - чуть более двух тысяч рублей. При этом кнопка в приложении, отвечающая за детализацию цены, отображается красным цветом, означая очень высокий спрос. "Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин… Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится во всплывающем окне в приложении. Ранее в среду столичный дептранс рекомендовал москвичам выбирать для поездок по городу общественный транспорт в связи со снегопадом.

