Титов заявил, что программа ЦУР в кризисе
Титов заявил, что программа ЦУР в кризисе
НЬЮ-ЙОРК, 28 янв - ПРАЙМ. Россия подтверждает приверженность целям устойчивого развития ООН и повестке 2030, но программа ЦУР в кризисе, ключевой ресурс в ее осуществлении в сложившихся сегодня условиях - малое и среднее предпринимательство (МСП), заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Россия подтверждает приверженность принципам устойчивого развития и повестке 2030. Но мы видим, программа ЦУР в кризисе. Пока геополитические противоречия занимают центральное место, базовые проблемы миллиардов людей остаются без ответа", - сказал он в ходе Партнерского форума Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке. "В условиях, когда сокращается официальная помощь развитию, и крупнейшие экономики все больше концентрируются на собственных приоритетах, наиболее реалистичный способ поддержать страны глобального Юга - это ускорить передачу технологий, которые помогают мобилизовать внутренние ресурсы. И ключевой ресурс в этом - малый и средний бизнес", - добавил Титов. По его словам, для развивающихся и наименее развитых стран малый и средний бизнес - основной источник занятости и доступных товаров и услуг, "при легализации он становится и устойчивой налоговой базой, позволяющей финансировать цели устойчивого развития". "Главный практический инструмент - цифровые технологии налогового и банковского обслуживания МСП, регистрации бизнеса, открытия счета, безналичные платежи и уплаты налогов в одном окне", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ. У России, заметил он, есть работающий цифровой суперсервис, его внедрение позволило увеличить число МСП на 1 миллион человек, а самозанятых на 15 миллионов человек, налоговые поступления от сектора МСП в России удвоились до 119 миллиардов долларов. Титов сказал, что у России "есть опыт передачи этой технологии". "Такими платформами обладают многие страны с развитой цифровой экономикой. Мы предлагаем по-партнерски скоординировать усилия и начать процесс передачи цифровых платформ для МСП тем государствам, которые готовы внедрять их у себя", - уточнил он. "Для координации этой работы, и в целом комплексной защиты интересов МСП на глобальном уровне, предлагаем создать небольшой "центр сборки усилий" и учредить пост специального посланника Генерального секретаря ООН по развитию и защите МСП", - заключил спецпредставитель президента РФ.
Титов заявил, что программа ЦУР в кризисе

Спецпредставитель президента Титов: программа ЦУР в кризисе, ключевой ресурс - МСП

