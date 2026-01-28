Товарооборот между Таджикистаном и Туркменией в 2025 году вырос на 20%

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АШХАБАД, 28 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Таджикистаном и Туркменией по итогам 2025 года вырос на 20%, что свидетельствует об усилении торгово-экономических связей между странами, заявил посол Таджикистана в Ашхабаде Вафо Ниятбекзода. "В экономической сфере в 2025 году был зафиксирован устойчивый рост объема взаимного товарооборота между Таджикистаном и Туркменистаном с расширением номенклатуры поставляемой продукции. Рост объема взаимной торговли между двумя странами на уровне около 20% в минувшем году свидетельствует об усилении торгово-экономических связей между странами", - приводит словам дипломата официальная газета "Нейтральный Туркменистан" Он отметил, что данные показатели "подтверждают заинтересованность предпринимательских кругов и бизнес-структур" обеих стран к налаживанию сотрудничества по взаимной поставке продукции и установлению взаимовыгодных контактов. Ниятбекзода подчеркнул, что таджикско-туркменским отношениям присущи высокий уровень доверия, дружбы и добрососедства, а также высокая динамика политико-дипломатических контактов. "Таджикистан, подводя итоги совместных усилий по упрочению отношений с Туркменистаном, намерен и далее сохранять и повышать уровень двустороннего партнерства, принимать действенные меры для их многогранного расширения и развития", - добавил посол. В 2026 году страны празднуют 33-летие установления дипломатических отношений. За более чем 30-летнюю историю государства довели уровень межгосударственного взаимодействия до "углубленного стратегического партнерства", резюмировал дипломат.
