https://1prime.ru/20260128/tovarooborot-866962840.html

Товарооборот между Таджикистаном и Туркменией в 2025 году вырос на 20%

Товарооборот между Таджикистаном и Туркменией в 2025 году вырос на 20% - 28.01.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Таджикистаном и Туркменией в 2025 году вырос на 20%

Товарооборот между Таджикистаном и Туркменией по итогам 2025 года вырос на 20%, что свидетельствует об усилении торгово-экономических связей между странами,... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T06:41+0300

2026-01-28T06:41+0300

2026-01-28T06:41+0300

экономика

россия

мировая экономика

таджикистан

туркмения

ашхабад

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866962840.jpg?1769571713

АШХАБАД, 28 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Таджикистаном и Туркменией по итогам 2025 года вырос на 20%, что свидетельствует об усилении торгово-экономических связей между странами, заявил посол Таджикистана в Ашхабаде Вафо Ниятбекзода. "В экономической сфере в 2025 году был зафиксирован устойчивый рост объема взаимного товарооборота между Таджикистаном и Туркменистаном с расширением номенклатуры поставляемой продукции. Рост объема взаимной торговли между двумя странами на уровне около 20% в минувшем году свидетельствует об усилении торгово-экономических связей между странами", - приводит словам дипломата официальная газета "Нейтральный Туркменистан" Он отметил, что данные показатели "подтверждают заинтересованность предпринимательских кругов и бизнес-структур" обеих стран к налаживанию сотрудничества по взаимной поставке продукции и установлению взаимовыгодных контактов. Ниятбекзода подчеркнул, что таджикско-туркменским отношениям присущи высокий уровень доверия, дружбы и добрососедства, а также высокая динамика политико-дипломатических контактов. "Таджикистан, подводя итоги совместных усилий по упрочению отношений с Туркменистаном, намерен и далее сохранять и повышать уровень двустороннего партнерства, принимать действенные меры для их многогранного расширения и развития", - добавил посол. В 2026 году страны празднуют 33-летие установления дипломатических отношений. За более чем 30-летнюю историю государства довели уровень межгосударственного взаимодействия до "углубленного стратегического партнерства", резюмировал дипломат.

таджикистан

туркмения

ашхабад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, таджикистан, туркмения, ашхабад