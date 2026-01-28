https://1prime.ru/20260128/tramp-866958775.html
Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США
2026-01-28T01:03+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
fox news
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его администрации в экономику страны поступают инвестиции в 18 триллионов долларов.
"Мы заключили рекордные сделки. В страну поступает 18 триллионов долларов. Вот почему они строят автомобильные заводы, искусственный интеллект, они строят все подряд, по всей стране строятся тысячи предприятий", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
В связи с этим американский лидер пообещал, что где-то в течение года в США произойдет очень позитивный экономический всплеск.
мировая экономика, сша, дональд трамп, fox news
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Fox News
