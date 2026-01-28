https://1prime.ru/20260128/tramp-866958775.html

Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США

ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его администрации в экономику страны поступают инвестиции в 18 триллионов долларов. "Мы заключили рекордные сделки. В страну поступает 18 триллионов долларов. Вот почему они строят автомобильные заводы, искусственный интеллект, они строят все подряд, по всей стране строятся тысячи предприятий", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. В связи с этим американский лидер пообещал, что где-то в течение года в США произойдет очень позитивный экономический всплеск.

