Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США - 28.01.2026
Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США
Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США - 28.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его администрации в экономику страны поступают инвестиции в 18 триллионов долларов. | 28.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его администрации в экономику страны поступают инвестиции в 18 триллионов долларов. "Мы заключили рекордные сделки. В страну поступает 18 триллионов долларов. Вот почему они строят автомобильные заводы, искусственный интеллект, они строят все подряд, по всей стране строятся тысячи предприятий", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. В связи с этим американский лидер пообещал, что где-то в течение года в США произойдет очень позитивный экономический всплеск.
01:03 28.01.2026
 
Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США

Трамп заявил, что в экономику США поступают инвестиции в 18 триллионов долларов

ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его администрации в экономику страны поступают инвестиции в 18 триллионов долларов.
"Мы заключили рекордные сделки. В страну поступает 18 триллионов долларов. Вот почему они строят автомобильные заводы, искусственный интеллект, они строят все подряд, по всей стране строятся тысячи предприятий", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
В связи с этим американский лидер пообещал, что где-то в течение года в США произойдет очень позитивный экономический всплеск.
 
