Трамп заявил, что счастлив, что спас десятки миллионов жизней

ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает чувство счастья, осознавая, что спас "десятки миллионов жизней" своими миротворческими усилиями. "Мы завершили восемь войн и спасли десятки миллионов жизней. Я счастлив от этого", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Глава Белого дома также выразил благодарность ведущему за ремарку о том, что такими достижениями стоит гордиться. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин высоко оценивает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и его команды, включая спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

