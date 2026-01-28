Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что счастлив, что спас десятки миллионов жизней
Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает чувство счастья, осознавая, что спас "десятки миллионов жизней" своими миротворческими усилиями. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T01:12+0300
2026-01-28T01:12+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866958844.jpg?1769551938
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает чувство счастья, осознавая, что спас "десятки миллионов жизней" своими миротворческими усилиями. "Мы завершили восемь войн и спасли десятки миллионов жизней. Я счастлив от этого", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Глава Белого дома также выразил благодарность ведущему за ремарку о том, что такими достижениями стоит гордиться. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин высоко оценивает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и его команды, включая спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
сша
общество , мировая экономика, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, fox news
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Fox News
01:12 28.01.2026
 
Трамп заявил, что счастлив, что спас десятки миллионов жизней

ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает чувство счастья, осознавая, что спас "десятки миллионов жизней" своими миротворческими усилиями.
"Мы завершили восемь войн и спасли десятки миллионов жизней. Я счастлив от этого", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
Глава Белого дома также выразил благодарность ведущему за ремарку о том, что такими достижениями стоит гордиться.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин высоко оценивает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и его команды, включая спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
 
