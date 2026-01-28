https://1prime.ru/20260128/tramp-866958844.html
Трамп заявил, что счастлив, что спас десятки миллионов жизней
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает чувство счастья, осознавая, что спас "десятки миллионов жизней" своими миротворческими усилиями.
"Мы завершили восемь войн и спасли десятки миллионов жизней. Я счастлив от этого", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
Глава Белого дома также выразил благодарность ведущему за ремарку о том, что такими достижениями стоит гордиться.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин высоко оценивает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и его команды, включая спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
