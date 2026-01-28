https://1prime.ru/20260128/tramp-866973187.html
Трамп заявил, что "армада" США направляется к Ирану
Трамп заявил, что "армада" США направляется к Ирану - 28.01.2026
Трамп заявил, что "армада" США направляется к Ирану
Американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач, заявил президент США Дональд Трамп. | 28.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач, заявил президент США Дональд Трамп. "Мощная армада направляется в сторону Ирана. Она движется быстро, с большой мощью, энтузиазмом и целью. Это больший флот, который возглавляет авианосец "Авраам Линкольн", нежели тот, что мы направляли в Венесуэлу. Как и с Венесуэлой, он готов, хочет и в состоянии быстро выполнить свои задачи, если необходимо, со скоростью и жестокостью", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что "армада" США направляется к Ирану
