Трамп заявил, что "армада" США направляется к Ирану - 28.01.2026
Трамп заявил, что "армада" США направляется к Ирану
Трамп заявил, что "армада" США направляется к Ирану - 28.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что "армада" США направляется к Ирану
Американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач, заявил президент США Дональд Трамп. | 28.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач, заявил президент США Дональд Трамп. "Мощная армада направляется в сторону Ирана. Она движется быстро, с большой мощью, энтузиазмом и целью. Это больший флот, который возглавляет авианосец "Авраам Линкольн", нежели тот, что мы направляли в Венесуэлу. Как и с Венесуэлой, он готов, хочет и в состоянии быстро выполнить свои задачи, если необходимо, со скоростью и жестокостью", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
15:43 28.01.2026
 
Трамп заявил, что "армада" США направляется к Ирану

Трамп: "армада" США быстро направляется к Ирану, готова к выполнению задач

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мощная армада направляется в сторону Ирана. Она движется быстро, с большой мощью, энтузиазмом и целью. Это больший флот, который возглавляет авианосец "Авраам Линкольн", нежели тот, что мы направляли в Венесуэлу. Как и с Венесуэлой, он готов, хочет и в состоянии быстро выполнить свои задачи, если необходимо, со скоростью и жестокостью", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
Нетаньяху призывал Трампа не атаковать Иран, пишет Axios
18 января, 21:51
 
Мировая экономика, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, В мире
 
 
