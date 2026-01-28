Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп предлагал России обсудить встречу Путина с Зеленским, заявил Ушаков
Трамп предлагал России обсудить встречу Путина с Зеленским, заявил Ушаков - 28.01.2026, ПРАЙМ
Трамп предлагал России обсудить встречу Путина с Зеленским, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп предлагал России рассмотреть возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил помощник... | 28.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предлагал России рассмотреть возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что вопрос возможной встречи Путина с Зеленским обсуждался несколько раз в ходе телефонных разговоров президента РФ с Трампом. "И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным для обсуждения вопроса территорий и Запорожской атомной электростанции.
россия, рф, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, в мире
РОССИЯ, РФ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире
15:52 28.01.2026
 
Трамп предлагал России обсудить встречу Путина с Зеленским, заявил Ушаков

Ушаков: Трамп предлагал РФ обсудить возможность встречи Путина с Зеленским

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предлагал России рассмотреть возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что вопрос возможной встречи Путина с Зеленским обсуждался несколько раз в ходе телефонных разговоров президента РФ с Трампом.
"И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным для обсуждения вопроса территорий и Запорожской атомной электростанции.
РОССИЯРФСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
