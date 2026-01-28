https://1prime.ru/20260128/tramp-866973323.html
Трамп предлагал России обсудить встречу Путина с Зеленским, заявил Ушаков
Трамп предлагал России обсудить встречу Путина с Зеленским, заявил Ушаков - 28.01.2026, ПРАЙМ
Трамп предлагал России обсудить встречу Путина с Зеленским, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп предлагал России рассмотреть возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил помощник... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28
2026-01-28T15:52+0300
2026-01-28T15:52+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предлагал России рассмотреть возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что вопрос возможной встречи Путина с Зеленским обсуждался несколько раз в ходе телефонных разговоров президента РФ с Трампом. "И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным для обсуждения вопроса территорий и Запорожской атомной электростанции.
