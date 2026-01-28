https://1prime.ru/20260128/tsb-866957704.html
ЦБ сохранит ставку жесткой в 2026 году ради снижения инфляции
ЦБ сохранит ставку жесткой в 2026 году ради снижения инфляции - 28.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохранит ставку жесткой в 2026 году ради снижения инфляции
Банк России оставит неизменной ключевую ставку на ближайших двух заседаниях совета директоров и сохранит денежно-кредитную политику жесткой в 2026 году ради... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T00:26+0300
2026-01-28T00:26+0300
2026-01-28T00:26+0300
финансы
экономика
банки
банк россия
банк россии
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866957704.jpg?1769549212
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Банк России оставит неизменной ключевую ставку на ближайших двух заседаниях совета директоров и сохранит денежно-кредитную политику жесткой в 2026 году ради снижения инфляции, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Банк России будет и дальше проводить жесткую денежно-кредитную политику, стремясь к достижению целевого показателя инфляции в 4%. Регулятор воздержится от изменения ставки на ближайших двух заседаниях, учитывая высокие инфляционные ожидания и такие проинфляционные факторы, как рост тарифов, повышение НДС, утиль- и технологического сбора", - говорится в документе.
"Тем не менее инфляция, согласно прогнозам, снизится до 4-5% в 2026 году, что позволит регулятору опустить ставку", - добавляют авторы.
Банк России на последнем в прошлом году заседании совета директоров 19 декабря снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых и сообщил, что планирует продолжить снижать ее в 2026 году, но с осторожностью.
Первое в 2026 году заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 13 февраля, а следующее ожидается 20 марта.
По данным Росстата, инфляция в России за 2025 год составила 5,59%. Как отмечал ЦБ, это самый низкий показатель с 2020 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ намерен удерживать годовую инфляцию вблизи 4%.
"Если в 2025 году средняя ключевая ставка составляла 19%, то в 2026 году она ожидается на уровне 14%. К IV кварталу ставка может достичь 12%. Несмотря на это, реальная ключевая ставка большую часть года будет оставаться крайне высокой", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что ЦБ ранее ухудшил прогноз по средней ставке на 2026 год на 2 процентных пункта, тогда как по инфляции - только на 0,5 процентного пункта. "Это свидетельствует о том, что регулятор фактически ужесточит денежно-кредитную политику в предстоящем году", - полагают в "Росконгрессе".
"Жесткая ДКП будет сдерживать динамику потребительского и инвестиционного спроса. Однако по мере снижения процентных ставок вклад потребительского спроса в рост ВВП будет увеличиваться. Поддержку внутреннему спросу окажут активизация кредитования и бюджетные расходы", - говорится в документе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россия, банк россии, росстат
Финансы, Экономика, Банки, банк Россия, Банк России, Росстат
ЦБ сохранит ставку жесткой в 2026 году ради снижения инфляции
"Росконгресс": ЦБ сохранит ставку неизменной в 2026 году ради снижения инфляции
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Банк России оставит неизменной ключевую ставку на ближайших двух заседаниях совета директоров и сохранит денежно-кредитную политику жесткой в 2026 году ради снижения инфляции, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Банк России будет и дальше проводить жесткую денежно-кредитную политику, стремясь к достижению целевого показателя инфляции в 4%. Регулятор воздержится от изменения ставки на ближайших двух заседаниях, учитывая высокие инфляционные ожидания и такие проинфляционные факторы, как рост тарифов, повышение НДС, утиль- и технологического сбора", - говорится в документе.
"Тем не менее инфляция, согласно прогнозам, снизится до 4-5% в 2026 году, что позволит регулятору опустить ставку", - добавляют авторы.
Банк России на последнем в прошлом году заседании совета директоров 19 декабря снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых и сообщил, что планирует продолжить снижать ее в 2026 году, но с осторожностью.
Первое в 2026 году заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 13 февраля, а следующее ожидается 20 марта.
По данным Росстата, инфляция в России за 2025 год составила 5,59%. Как отмечал ЦБ, это самый низкий показатель с 2020 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ намерен удерживать годовую инфляцию вблизи 4%.
"Если в 2025 году средняя ключевая ставка составляла 19%, то в 2026 году она ожидается на уровне 14%. К IV кварталу ставка может достичь 12%. Несмотря на это, реальная ключевая ставка большую часть года будет оставаться крайне высокой", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что ЦБ ранее ухудшил прогноз по средней ставке на 2026 год на 2 процентных пункта, тогда как по инфляции - только на 0,5 процентного пункта. "Это свидетельствует о том, что регулятор фактически ужесточит денежно-кредитную политику в предстоящем году", - полагают в "Росконгрессе".
"Жесткая ДКП будет сдерживать динамику потребительского и инвестиционного спроса. Однако по мере снижения процентных ставок вклад потребительского спроса в рост ВВП будет увеличиваться. Поддержку внутреннему спросу окажут активизация кредитования и бюджетные расходы", - говорится в документе.