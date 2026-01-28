ЦБ сохранит ставку жесткой в 2026 году ради снижения инфляции

https://1prime.ru/20260128/tsb-866957704.html

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Банк России оставит неизменной ключевую ставку на ближайших двух заседаниях совета директоров и сохранит денежно-кредитную политику жесткой в 2026 году ради снижения инфляции, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. "Банк России будет и дальше проводить жесткую денежно-кредитную политику, стремясь к достижению целевого показателя инфляции в 4%. Регулятор воздержится от изменения ставки на ближайших двух заседаниях, учитывая высокие инфляционные ожидания и такие проинфляционные факторы, как рост тарифов, повышение НДС, утиль- и технологического сбора", - говорится в документе. "Тем не менее инфляция, согласно прогнозам, снизится до 4-5% в 2026 году, что позволит регулятору опустить ставку", - добавляют авторы. Банк России на последнем в прошлом году заседании совета директоров 19 декабря снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых и сообщил, что планирует продолжить снижать ее в 2026 году, но с осторожностью. Первое в 2026 году заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 13 февраля, а следующее ожидается 20 марта. По данным Росстата, инфляция в России за 2025 год составила 5,59%. Как отмечал ЦБ, это самый низкий показатель с 2020 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ намерен удерживать годовую инфляцию вблизи 4%. "Если в 2025 году средняя ключевая ставка составляла 19%, то в 2026 году она ожидается на уровне 14%. К IV кварталу ставка может достичь 12%. Несмотря на это, реальная ключевая ставка большую часть года будет оставаться крайне высокой", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что ЦБ ранее ухудшил прогноз по средней ставке на 2026 год на 2 процентных пункта, тогда как по инфляции - только на 0,5 процентного пункта. "Это свидетельствует о том, что регулятор фактически ужесточит денежно-кредитную политику в предстоящем году", - полагают в "Росконгрессе". "Жесткая ДКП будет сдерживать динамику потребительского и инвестиционного спроса. Однако по мере снижения процентных ставок вклад потребительского спроса в рост ВВП будет увеличиваться. Поддержку внутреннему спросу окажут активизация кредитования и бюджетные расходы", - говорится в документе.

