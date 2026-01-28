https://1prime.ru/20260128/tsb-866971867.html

ЦБ рассказал, почему разбирательства с Euroclear будут конфиденциальными

2026-01-28T14:48+0300

финансы

банки

россия

москва

банк россия

euroclear

euroclear bank

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Информация, которая будет оглашена в ходе судебного разбирательства с Euroclear, является конфиденциальной, так как она касается суверенных активов Банка России, сообщается в Тelegram-канале регулятора. Арбитражный суд Москвы в январе по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков. "Мы понимаем интерес людей к процессу Банка России против Евроклир в Московском арбитражном суде, поскольку они тоже столкнулись с ограничением своих имущественных прав. Но информация, которая будет оглашена в ходе судебного разбирательства, является конфиденциальной, так как она касается суверенных активов Банка России. Поэтому мы полагаем правильным, что третьи лица не будут привлекаться к делу", - говорится в сообщении ЦБ. Ситуации с заблокированными активами Банка России и ценными бумагами частных инвесторов различаются, отметил регулятор. "Над суверенными активами нависла угроза их использования (де-факто - изъятия), такие планы были официально анонсированы Еврокомиссией в декабре. И этим, помимо прочего, была обусловлена подача иска Банком России", - пояснили там. В отношении ценных бумаг частных инвесторов таких планов не анонсировалось, отмечается в сообщении. "Банк России находится под санкционными ограничениями, санкционные пакеты просто не дают ему возможности полноценно защищать свои интересы (а тем более представлять интересы других лиц) в зарубежных судах. Поэтому рассчитывать на справедливые судебные решения за рубежом мы, к сожалению, не можем", - подчеркнул Банк России. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов. Сам Банк России также подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода.

