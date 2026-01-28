Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росконгресс": цены на золото останутся высокими в 2026 году - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260128/tseny-866959683.html
"Росконгресс": цены на золото останутся высокими в 2026 году
"Росконгресс": цены на золото останутся высокими в 2026 году - 28.01.2026, ПРАЙМ
"Росконгресс": цены на золото останутся высокими в 2026 году
Цены на золото, серебро, платину и палладий останутся высокими в 2026 году из-за нестабильности в мире и наращивания запасов центральными банками, говорится в... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T02:27+0300
2026-01-28T02:27+0300
экономика
сша
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866959683.jpg?1769556469
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Цены на золото, серебро, платину и палладий останутся высокими в 2026 году из-за нестабильности в мире и наращивания запасов центральными банками, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. "Цены на золото останутся высокими. Они будут держаться существенно выше отметки в 4400 долларов и могут завершить 2026 год на уровне около 4900-5000 долларов за унцию. Риски стагфляции, снижение процентных ставок ФРС и потенциальное ослабление доллара США должны положительно сказаться на инвестиционном спросе на драгметалл, в то время как центральные банки продолжат наращивать свои запасы", – говорится в документе. Средняя цена на золото в 2025 году составила 3468,17 доллара за унцию. Важным фактором для золота, по мнению экспертов, стала заморозка российских активов, которая изменила отношение управляющих резервами развивающихся стран к геополитическим рискам. "Доля золота в золотовалютных резервах таких государств остается относительно низкой по сравнению с развитыми экономиками, но демонстрирует тенденцию к увеличению", - отмечают они. "Серебро, платину и палладий в 2026 году также ожидает дальнейший рост", - добавляют авторы. В "Росконгрессе" ожидают, что средняя цена на серебро в 2026 году составит 55-56 долларов за унцию. В 2025 году она составляла почти 41 доллар за унцию. Эти металлы, по прогнозу "Росконгресса", должны выиграть от тех же факторов, которые окажут поддержку золоту: ослабления доллара, снижения ставок Федеральной резервной системы и повышенного интереса к активам-убежищам в свете геополитических рисков. "Кроме того, свою роль сыграют сохраняющийся дефицит предложения, высокий промышленный спрос со стороны солнечной энергетики, электромобильной индустрии и производителей электроники, а также приток инвестиций в серебро как более дешевую альтернативу золоту", – говорится в докладе.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, росконгресс
Экономика, США, Росконгресс
02:27 28.01.2026
 
"Росконгресс": цены на золото останутся высокими в 2026 году

"Росконгресс": цены на золото останутся высокими в 2026 году из-за нестабильности в мире

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Цены на золото, серебро, платину и палладий останутся высокими в 2026 году из-за нестабильности в мире и наращивания запасов центральными банками, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Цены на золото останутся высокими. Они будут держаться существенно выше отметки в 4400 долларов и могут завершить 2026 год на уровне около 4900-5000 долларов за унцию. Риски стагфляции, снижение процентных ставок ФРС и потенциальное ослабление доллара США должны положительно сказаться на инвестиционном спросе на драгметалл, в то время как центральные банки продолжат наращивать свои запасы", – говорится в документе.
Средняя цена на золото в 2025 году составила 3468,17 доллара за унцию.
Важным фактором для золота, по мнению экспертов, стала заморозка российских активов, которая изменила отношение управляющих резервами развивающихся стран к геополитическим рискам. "Доля золота в золотовалютных резервах таких государств остается относительно низкой по сравнению с развитыми экономиками, но демонстрирует тенденцию к увеличению", - отмечают они.
"Серебро, платину и палладий в 2026 году также ожидает дальнейший рост", - добавляют авторы. В "Росконгрессе" ожидают, что средняя цена на серебро в 2026 году составит 55-56 долларов за унцию. В 2025 году она составляла почти 41 доллар за унцию.
Эти металлы, по прогнозу "Росконгресса", должны выиграть от тех же факторов, которые окажут поддержку золоту: ослабления доллара, снижения ставок Федеральной резервной системы и повышенного интереса к активам-убежищам в свете геополитических рисков.
"Кроме того, свою роль сыграют сохраняющийся дефицит предложения, высокий промышленный спрос со стороны солнечной энергетики, электромобильной индустрии и производителей электроники, а также приток инвестиций в серебро как более дешевую альтернативу золоту", – говорится в докладе.
 
ЭкономикаСШАРосконгресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала