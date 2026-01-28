"Росконгресс": цены на золото останутся высокими в 2026 году

https://1prime.ru/20260128/tseny-866959683.html

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Цены на золото, серебро, платину и палладий останутся высокими в 2026 году из-за нестабильности в мире и наращивания запасов центральными банками, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. "Цены на золото останутся высокими. Они будут держаться существенно выше отметки в 4400 долларов и могут завершить 2026 год на уровне около 4900-5000 долларов за унцию. Риски стагфляции, снижение процентных ставок ФРС и потенциальное ослабление доллара США должны положительно сказаться на инвестиционном спросе на драгметалл, в то время как центральные банки продолжат наращивать свои запасы", – говорится в документе. Средняя цена на золото в 2025 году составила 3468,17 доллара за унцию. Важным фактором для золота, по мнению экспертов, стала заморозка российских активов, которая изменила отношение управляющих резервами развивающихся стран к геополитическим рискам. "Доля золота в золотовалютных резервах таких государств остается относительно низкой по сравнению с развитыми экономиками, но демонстрирует тенденцию к увеличению", - отмечают они. "Серебро, платину и палладий в 2026 году также ожидает дальнейший рост", - добавляют авторы. В "Росконгрессе" ожидают, что средняя цена на серебро в 2026 году составит 55-56 долларов за унцию. В 2025 году она составляла почти 41 доллар за унцию. Эти металлы, по прогнозу "Росконгресса", должны выиграть от тех же факторов, которые окажут поддержку золоту: ослабления доллара, снижения ставок Федеральной резервной системы и повышенного интереса к активам-убежищам в свете геополитических рисков. "Кроме того, свою роль сыграют сохраняющийся дефицит предложения, высокий промышленный спрос со стороны солнечной энергетики, электромобильной индустрии и производителей электроники, а также приток инвестиций в серебро как более дешевую альтернативу золоту", – говорится в докладе.

