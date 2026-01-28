Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость цинка превысила 3400 долларов за тонну - 28.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость цинка превысила 3400 долларов за тонну
Стоимость цинка превысила 3400 долларов за тонну - 28.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость цинка превысила 3400 долларов за тонну
Биржевая стоимость цинка в среду утром растет более чем на 1,5%, находясь выше уровня в 3 400 долларов за тонну впервые с февраля 2023 года, следует из данных... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T08:13+0300
2026-01-28T08:13+0300
рынок
торги
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду утром растет более чем на 1,5%, находясь выше уровня в 3 400 долларов за тонну впервые с февраля 2023 года, следует из данных торгов. По состоянию на 8.01 мск цена цинка поднималась на 1,6%, до 3 414,8 доллара за тонну. Ранее в ходе торгов котировки металла максимально достигали 3 427,95 доллара, самого высокого значения с 1 февраля 2023 года. С начала недели стоимость цинка поднялась на 4,14%. А с начала 2026 года показатель вырос на 9,4%.
Новости
ru-RU
рынок, торги
Рынок, Торги
08:13 28.01.2026
 
Стоимость цинка превысила 3400 долларов за тонну

Стоимость цинка превысила 3400 долларов за тонну впервые с февраля 2023 года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабочий в цехе комплекса электролиза цинка Челябинского цинкового завода
Рабочий в цехе комплекса электролиза цинка Челябинского цинкового завода - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Рабочий в цехе комплекса электролиза цинка Челябинского цинкового завода. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду утром растет более чем на 1,5%, находясь выше уровня в 3 400 долларов за тонну впервые с февраля 2023 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.01 мск цена цинка поднималась на 1,6%, до 3 414,8 доллара за тонну.
Ранее в ходе торгов котировки металла максимально достигали 3 427,95 доллара, самого высокого значения с 1 февраля 2023 года.
С начала недели стоимость цинка поднялась на 4,14%. А с начала 2026 года показатель вырос на 9,4%.
