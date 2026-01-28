Стоимость цинка превысила 3400 долларов за тонну

https://1prime.ru/20260128/tsink-866964651.html
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду утром растет более чем на 1,5%, находясь выше уровня в 3 400 долларов за тонну впервые с февраля 2023 года, следует из данных торгов. По состоянию на 8.01 мск цена цинка поднималась на 1,6%, до 3 414,8 доллара за тонну. Ранее в ходе торгов котировки металла максимально достигали 3 427,95 доллара, самого высокого значения с 1 февраля 2023 года. С начала недели стоимость цинка поднялась на 4,14%. А с начала 2026 года показатель вырос на 9,4%.
