"Доигрались": в Киеве пришли в ужас из-за ЧП в Одессе

"Доигрались": в Киеве пришли в ужас из-за ЧП в Одессе - 28.01.2026, ПРАЙМ

"Доигрались": в Киеве пришли в ужас из-за ЧП в Одессе

Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил в своем YouTube-канале об опасности, угрожающей жителям Одессы. Он считает, что город может столкнуться с... | 28.01.2026

МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил в своем YouTube-канале об опасности, угрожающей жителям Одессы. Он считает, что город может столкнуться с проблемами, аналогичными тем, что пережили киевляне из-за кризиса в сфере ЖКХ и бездействия властей. "Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться. Опять доигрались, а ведь сколько раз предупреждали, что Одессу спасать надо от властей таких", — сказал он.По его словам, горожан особенно возмущает то, что власти умалчивают о серьезности проблем с электроснабжением и водоснабжением."Никто ничего не рассказывает. Это знаете, такие приемы лицедейства, когда внешне все хорошо, а недовольных можно и на фронт отправить, чтобы там и воду получили и со светом проблем не было", — пояснил Соскин.Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Немного позже энергохолдинг ДТЭК проинформировал о значительных повреждениях на своем объекте в Одессе. В недавнем прошлом глава администрации Деснянского района Киева, Максим Бахматов, отметил, что коммунальщики в Троещине, одном из районов Киева, могут начать рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут канализационные трубы из-за энергетического кризиса. 9 января киевские власти сообщили о частичном отключении электричества на Левом берегу города, что повлекло за собой ограничение работы метро и замену электротранспорта дополнительными автобусами. Мэр Киева Виталий Кличко не раз призывал граждан уезжать за город в поисках альтернативных источников электроэнергии и обогрева. Также киевская администрация разрешила жителям передвигаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить свои устройства даже во время комендантского часа, учитывая серьезный энергетический кризис.

