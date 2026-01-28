Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Доигрались": в Киеве пришли в ужас из-за ЧП в Одессе - 28.01.2026
"Доигрались": в Киеве пришли в ужас из-за ЧП в Одессе
"Доигрались": в Киеве пришли в ужас из-за ЧП в Одессе - 28.01.2026, ПРАЙМ
"Доигрались": в Киеве пришли в ужас из-за ЧП в Одессе
Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил в своем YouTube-канале об опасности, угрожающей жителям Одессы. Он считает, что город может столкнуться с... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T06:15+0300
2026-01-28T06:15+0300
общество
одесса
киев
украина
олег соскин
виталий кличко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил в своем YouTube-канале об опасности, угрожающей жителям Одессы. Он считает, что город может столкнуться с проблемами, аналогичными тем, что пережили киевляне из-за кризиса в сфере ЖКХ и бездействия властей. "Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться. Опять доигрались, а ведь сколько раз предупреждали, что Одессу спасать надо от властей таких", — сказал он.По его словам, горожан особенно возмущает то, что власти умалчивают о серьезности проблем с электроснабжением и водоснабжением."Никто ничего не рассказывает. Это знаете, такие приемы лицедейства, когда внешне все хорошо, а недовольных можно и на фронт отправить, чтобы там и воду получили и со светом проблем не было", — пояснил Соскин.Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Немного позже энергохолдинг ДТЭК проинформировал о значительных повреждениях на своем объекте в Одессе. В недавнем прошлом глава администрации Деснянского района Киева, Максим Бахматов, отметил, что коммунальщики в Троещине, одном из районов Киева, могут начать рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут канализационные трубы из-за энергетического кризиса. 9 января киевские власти сообщили о частичном отключении электричества на Левом берегу города, что повлекло за собой ограничение работы метро и замену электротранспорта дополнительными автобусами. Мэр Киева Виталий Кличко не раз призывал граждан уезжать за город в поисках альтернативных источников электроэнергии и обогрева. Также киевская администрация разрешила жителям передвигаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить свои устройства даже во время комендантского часа, учитывая серьезный энергетический кризис.
одесса
киев
украина
общество , одесса, киев, украина, олег соскин, виталий кличко
Общество , Одесса, Киев, УКРАИНА, Олег Соскин, Виталий Кличко
06:15 28.01.2026
 
"Доигрались": в Киеве пришли в ужас из-за ЧП в Одессе

Соскин: Одессу ждет судьба Киева из-за катастрофы в сфере ЖКХ

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Вид на одесский порт. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил в своем YouTube-канале об опасности, угрожающей жителям Одессы. Он считает, что город может столкнуться с проблемами, аналогичными тем, что пережили киевляне из-за кризиса в сфере ЖКХ и бездействия властей.
"Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться. Опять доигрались, а ведь сколько раз предупреждали, что Одессу спасать надо от властей таких", — сказал он.
По его словам, горожан особенно возмущает то, что власти умалчивают о серьезности проблем с электроснабжением и водоснабжением.
"Никто ничего не рассказывает. Это знаете, такие приемы лицедейства, когда внешне все хорошо, а недовольных можно и на фронт отправить, чтобы там и воду получили и со светом проблем не было", — пояснил Соскин.
Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Немного позже энергохолдинг ДТЭК проинформировал о значительных повреждениях на своем объекте в Одессе. В недавнем прошлом глава администрации Деснянского района Киева, Максим Бахматов, отметил, что коммунальщики в Троещине, одном из районов Киева, могут начать рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут канализационные трубы из-за энергетического кризиса.
9 января киевские власти сообщили о частичном отключении электричества на Левом берегу города, что повлекло за собой ограничение работы метро и замену электротранспорта дополнительными автобусами. Мэр Киева Виталий Кличко не раз призывал граждан уезжать за город в поисках альтернативных источников электроэнергии и обогрева. Также киевская администрация разрешила жителям передвигаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить свои устройства даже во время комендантского часа, учитывая серьезный энергетический кризис.
ОбществоОдессаКиевУКРАИНАОлег СоскинВиталий Кличко
 
 
