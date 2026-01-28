https://1prime.ru/20260128/ukraina-866962482.html
"Доигрались": в Киеве пришли в ужас из-за ЧП в Одессе
"Доигрались": в Киеве пришли в ужас из-за ЧП в Одессе - 28.01.2026, ПРАЙМ
"Доигрались": в Киеве пришли в ужас из-за ЧП в Одессе
Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил в своем YouTube-канале об опасности, угрожающей жителям Одессы. Он считает, что город может столкнуться с... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T06:15+0300
2026-01-28T06:15+0300
2026-01-28T06:15+0300
общество
одесса
киев
украина
олег соскин
виталий кличко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил в своем YouTube-канале об опасности, угрожающей жителям Одессы. Он считает, что город может столкнуться с проблемами, аналогичными тем, что пережили киевляне из-за кризиса в сфере ЖКХ и бездействия властей. "Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться. Опять доигрались, а ведь сколько раз предупреждали, что Одессу спасать надо от властей таких", — сказал он.По его словам, горожан особенно возмущает то, что власти умалчивают о серьезности проблем с электроснабжением и водоснабжением."Никто ничего не рассказывает. Это знаете, такие приемы лицедейства, когда внешне все хорошо, а недовольных можно и на фронт отправить, чтобы там и воду получили и со светом проблем не было", — пояснил Соскин.Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Немного позже энергохолдинг ДТЭК проинформировал о значительных повреждениях на своем объекте в Одессе. В недавнем прошлом глава администрации Деснянского района Киева, Максим Бахматов, отметил, что коммунальщики в Троещине, одном из районов Киева, могут начать рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут канализационные трубы из-за энергетического кризиса. 9 января киевские власти сообщили о частичном отключении электричества на Левом берегу города, что повлекло за собой ограничение работы метро и замену электротранспорта дополнительными автобусами. Мэр Киева Виталий Кличко не раз призывал граждан уезжать за город в поисках альтернативных источников электроэнергии и обогрева. Также киевская администрация разрешила жителям передвигаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить свои устройства даже во время комендантского часа, учитывая серьезный энергетический кризис.
https://1prime.ru/20260120/zelenskiy-866685297.html
https://1prime.ru/20260113/pravda-866458529.html
https://1prime.ru/20251223/zayavlenie-865853552.html
одесса
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b35b5349696df79ea4698a382faaaba2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , одесса, киев, украина, олег соскин, виталий кличко
Общество , Одесса, Киев, УКРАИНА, Олег Соскин, Виталий Кличко
"Доигрались": в Киеве пришли в ужас из-за ЧП в Одессе
Соскин: Одессу ждет судьба Киева из-за катастрофы в сфере ЖКХ
МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, заявил в своем YouTube-канале об опасности, угрожающей жителям Одессы. Он считает, что город может столкнуться с проблемами, аналогичными тем, что пережили киевляне из-за кризиса в сфере ЖКХ и бездействия властей.
"Это конец! Доборолась Украина
до самого края: теперь как в Киеве
ямы под туалеты рыть и в палатках греться. Опять доигрались, а ведь сколько раз предупреждали, что Одессу
спасать надо от властей таких", — сказал он.
"Очередной ад": депутат Рады рассказал о новой выходке Зеленского в Одессе
По его словам, горожан особенно возмущает то, что власти умалчивают о серьезности проблем с электроснабжением и водоснабжением.
"Никто ничего не рассказывает. Это знаете, такие приемы лицедейства, когда внешне все хорошо, а недовольных можно и на фронт отправить, чтобы там и воду получили и со светом проблем не было", — пояснил Соскин
.
"Возьмут Киев и Одессу". В США рассказали жесткую правду об Украине
Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Немного позже энергохолдинг ДТЭК проинформировал о значительных повреждениях на своем объекте в Одессе. В недавнем прошлом глава администрации Деснянского района Киева, Максим Бахматов, отметил, что коммунальщики в Троещине, одном из районов Киева, могут начать рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут канализационные трубы из-за энергетического кризиса.
9 января киевские власти сообщили о частичном отключении электричества на Левом берегу города, что повлекло за собой ограничение работы метро и замену электротранспорта дополнительными автобусами. Мэр Киева Виталий Кличко
не раз призывал граждан уезжать за город в поисках альтернативных источников электроэнергии и обогрева. Также киевская администрация разрешила жителям передвигаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить свои устройства даже во время комендантского часа, учитывая серьезный энергетический кризис.
На Украине сделали заявление после ударов ВС России по Одессе