https://1prime.ru/20260128/ukraina-866963031.html

"Злится все больше": в Британии раскрыли перемены в состоянии Зеленского

"Злится все больше": в Британии раскрыли перемены в состоянии Зеленского - 28.01.2026, ПРАЙМ

"Злится все больше": в Британии раскрыли перемены в состоянии Зеленского

Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале отметил, что Владимир Зеленский выражает все большее недовольство США из-за исключения ЕС... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T07:05+0300

2026-01-28T07:05+0300

2026-01-28T07:05+0300

мировая экономика

сша

украина

абу-даби

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

ес

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 28 января — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале отметил, что Владимир Зеленский выражает все большее недовольство США из-за исключения ЕС из переговоров по украинскому вопросу. "Зеленский не только хочет, чтобы европейцы участвовали в переговорах, но он хочет, чтобы европейцы были рядом с Украиной, <…>. И все больше расстраивается и злится на США, что этого не произошло из-за позиции России", — сказал он.Аналитик добавил, что Зеленский не желает слышать аргументы российской стороны и продолжает оттягивать процесс мирного урегулирования, прикрываясь вымышленными оправданиями. "Тем не менее, Зеленский, разгневанный тем, что происходит, пытается настаивать на очередных гарантиях безопасности и даже требует вступления Украины в ЕС, вместо того, чтобы говорить о реальных вещах", — пояснил Меркурис. Переговоры в Абу-ДабиВ Объединенных Арабских Эмиратах завершились двухдневные закрытые консультации по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Вашингтона и Киева. Участники обсуждали непроработанные детали мирного плана Соединенных Штатов. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый этап переговоров может состояться на следующей неделе. По информации зарубежных источников, предложение США включает передачу под контроль России всего Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими территориями, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое, а также запрет на базирование в Украине иностранных войск и вооружений с возможностью поражать цели в глубине России. Переговоры в Абу-Даби предшествовали встрече Владимира Путина с американской делегацией под руководством спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Советник президента Юрий Ушаков отметил, что американская сторона признала: долгосрочного урегулирования добиться невозможно без решения территориальных вопросов по принципу, утвержденному на встрече в Анкоридже. Москва настаивает на выводе ВСУ из Донбасса как на важнейшем условии.

https://1prime.ru/20260127/deputat--866935107.html

https://1prime.ru/20260127/ukraina-866928743.html

https://1prime.ru/20260127/ukraina-866928366.html

сша

украина

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, абу-даби, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, ес, всу