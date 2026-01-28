Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при заключении мира с Россией - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/ukraina-866972869.html
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при заключении мира с Россией
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при заключении мира с Россией - 28.01.2026, ПРАЙМ
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при заключении мира с Россией
Для получения гарантий безопасности от США, Украине нужно заключить мирное соглашение с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источник. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T15:26+0300
2026-01-28T15:26+0300
сша
украина
киев
стив уиткофф
владимир зеленский
financial times
reuters
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Для получения гарантий безопасности от США, Украине нужно заключить мирное соглашение с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источник."Соединенные Штаты заявили Киеву, что для получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона необходимо подписать мирное соглашение с Россией", — говорится в материале.Ранее Financial Times сообщило, что такие гарантии будут предоставлены, только если Украина откажется от претензий на некоторые территории, но позже Белый дом опроверг эту информацию. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что вопрос территориальных претензий остаётся открытым, однако отметил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США якобы полностью готов. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе выразил мнение, что основная проблема урегулирования конфликта в Украине, по мнению США, является разрешимой. В Москве неоднократно подчёркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали её неотъемлемой частью, что они считают неоспоримым и не подлежащим обсуждению фактом.
https://1prime.ru/20260127/zelenskiy-866954138.html
https://1prime.ru/20260128/peskov-866970165.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, киев, стив уиткофф, владимир зеленский, financial times, reuters
США, УКРАИНА, Киев, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Financial Times, Reuters
15:26 28.01.2026
 
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при заключении мира с Россией

Reuters: США требуют от Киева заключить мирное соглашение с РФ в обмен на гарантии

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Для получения гарантий безопасности от США, Украине нужно заключить мирное соглашение с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
"Соединенные Штаты заявили Киеву, что для получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона необходимо подписать мирное соглашение с Россией", — говорится в материале.
Ранее Financial Times сообщило, что такие гарантии будут предоставлены, только если Украина откажется от претензий на некоторые территории, но позже Белый дом опроверг эту информацию.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
В США резко высказались после заявления Зеленского о территориях
Вчера, 23:07
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что вопрос территориальных претензий остаётся открытым, однако отметил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США якобы полностью готов.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе выразил мнение, что основная проблема урегулирования конфликта в Украине, по мнению США, является разрешимой.
В Москве неоднократно подчёркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали её неотъемлемой частью, что они считают неоспоримым и не подлежащим обсуждению фактом.
Российский государственный флаг - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Песков рассказал, от чего будет зависеть прогресс в переговорах по Украине
13:35
 
СШАУКРАИНАКиевСтив УиткоффВладимир ЗеленскийFinancial TimesReuters
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала