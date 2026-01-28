https://1prime.ru/20260128/ukraina-866972869.html

"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при заключении мира с Россией

"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при заключении мира с Россией - 28.01.2026

"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при заключении мира с Россией

Для получения гарантий безопасности от США, Украине нужно заключить мирное соглашение с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источник. | 28.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Для получения гарантий безопасности от США, Украине нужно заключить мирное соглашение с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источник."Соединенные Штаты заявили Киеву, что для получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона необходимо подписать мирное соглашение с Россией", — говорится в материале.Ранее Financial Times сообщило, что такие гарантии будут предоставлены, только если Украина откажется от претензий на некоторые территории, но позже Белый дом опроверг эту информацию. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что вопрос территориальных претензий остаётся открытым, однако отметил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США якобы полностью готов. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе выразил мнение, что основная проблема урегулирования конфликта в Украине, по мнению США, является разрешимой. В Москве неоднократно подчёркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали её неотъемлемой частью, что они считают неоспоримым и не подлежащим обсуждению фактом.

