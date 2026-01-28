https://1prime.ru/20260128/ukraina-866980462.html
Ситуация по урегулированию на Украине меняется, заявил Рубио
Ситуация по урегулированию на Украине меняется, заявил Рубио - 28.01.2026, ПРАЙМ
Ситуация по урегулированию на Украине меняется, заявил Рубио
Ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине меняется очень стремительно, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T21:45+0300
2026-01-28T21:45+0300
2026-01-28T21:39+0300
общество
украина
сша
марко рубио
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине меняется очень стремительно, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Имейте ввиду, что ситуация настолько быстро меняется, что та информация, которую я вам только что предоставил, может устареть через 72 часа, если произойдут какие-то новые события", - сказал Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.
https://1prime.ru/20260128/ssha-866980081.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:30:1864:1428_1920x0_80_0_0_a82eb03a31704076d43cf855fbe9e525.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, марко рубио, в мире
Общество , УКРАИНА, США, Марко Рубио, В мире
Ситуация по урегулированию на Украине меняется, заявил Рубио
Рубио: ситуация по урегулированию на Украине меняется