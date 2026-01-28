https://1prime.ru/20260128/ukraina-866980462.html

Ситуация по урегулированию на Украине меняется, заявил Рубио

Ситуация по урегулированию на Украине меняется, заявил Рубио - 28.01.2026, ПРАЙМ

Ситуация по урегулированию на Украине меняется, заявил Рубио

Ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине меняется очень стремительно, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T21:45+0300

2026-01-28T21:45+0300

2026-01-28T21:39+0300

общество

украина

сша

марко рубио

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg

ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине меняется очень стремительно, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Имейте ввиду, что ситуация настолько быстро меняется, что та информация, которую я вам только что предоставил, может устареть через 72 часа, если произойдут какие-то новые события", - сказал Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.

https://1prime.ru/20260128/ssha-866980081.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, сша, марко рубио, в мире