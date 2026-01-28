https://1prime.ru/20260128/uran-866972738.html
Цена на уран поднялась выше 91 доллара за фунт
Стоимость биржевых фьючерсов на уран поднялась выше 91 доллара за фунт, впервые с мая позапрошлого года, следует из данных завершившихся торгов.
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран поднялась выше 91 доллара за фунт, впервые с мая позапрошлого года, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов вторника цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 91,15 доллара за фунт. Показатель находится выше 91 доллара впервые с 24 мая 2024 года. Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже на 11,6% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран поднялась выше 91 доллара за фунт, впервые с мая позапрошлого года, следует из данных завершившихся торгов.
По итогам торгов вторника цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex
составила 91,15 доллара за фунт. Показатель находится выше 91 доллара впервые с 24 мая 2024 года.
Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже на 11,6% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.
