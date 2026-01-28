Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260128/uran-866972738.html
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран поднялась выше 91 доллара за фунт, впервые с мая позапрошлого года, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов вторника цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 91,15 доллара за фунт. Показатель находится выше 91 доллара впервые с 24 мая 2024 года. Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже на 11,6% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.
рынок, comex
Рынок, Comex
15:24 28.01.2026
 
Цена на уран поднялась выше 91 доллара за фунт

Цена на уран поднялась выше 91 доллара за фунт впервые с мая 2024 года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран поднялась выше 91 доллара за фунт, впервые с мая позапрошлого года, следует из данных завершившихся торгов.
По итогам торгов вторника цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 91,15 доллара за фунт. Показатель находится выше 91 доллара впервые с 24 мая 2024 года.
Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже на 11,6% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.
