https://1prime.ru/20260128/valyuta-866939976.html

Самые выгодные и опасные валюты для вложений в 2026 году

Самые выгодные и опасные валюты для вложений в 2026 году - 28.01.2026, ПРАЙМ

Самые выгодные и опасные валюты для вложений в 2026 году

Выбор валютных инструментов для вложений при высоких рублевых ставках означает особую тактику инвестора. Какие валюты предпочесть, а какие лучше обойти стороной | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T03:03+0300

2026-01-28T03:03+0300

2026-01-28T03:03+0300

курсы валют

рынок

финансы

дирхам оаэ

доллар

швейцарский франк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42de207845e8ae8acf90ae1e3882dce0.jpg

МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Выбор валютных инструментов для вложений при высоких рублевых ставках означает особую тактику инвестора. Какие валюты предпочесть, а какие лучше обойти стороной в 2026 году, рассказала агентству "Прайм" экономист, основатель консалтинговой компании "Деломант Групп" Таисия Вепренцева."При высокой ключевой ставке рублевые инструменты дают ощутимую доходность. Валюта выигрывает в двух ситуациях: когда рубль к ней заметно ослабевает, либо сама она растет за счет внешних факторов, которые двигают экономику страны-эмитента", - объяснила она.К числу валют с наиболее ясной экономической логикой относят так называемые сырьевые. Канадский и австралийский доллар часто поддерживаются мировым спросом на металлы, энергоносители и сельхозсырье, поскольку экспорт для этих экономик играет крупную роль. Похожая связь бывает у норвежской кроны, южноафриканского рэнда, чилийского песо: когда на сырьевых рынках растут цены и обороты, у этих валют появляется дополнительный спрос со стороны внешней торговли и инвесторов.Для консервативной части валютного портфеля обычно выделяют швейцарский франк и сингапурский доллар: их выбирают, когда приоритетом становится снижение резких колебаний. Отдельно стоит дирхам ОАЭ, который привязан к доллару США, поэтому его динамика к рублю во многом повторяет долларовую и часто используется как расчетная валюта в связке с долларом.Менее выгодными для сбережений чаще оказываются валюты стран с длительной двузначной инфляцией и частыми девальвациями: даже высокий процент нередко перекрывается падением покупательной способности внутри страны и скачками курса. Дополнительный риск дают валюты с административными ограничениями на движение капитала и разными режимами конвертации: в таких случаях решает доступность операций и стоимость выхода из позиции, добавила Таисия Вепренцева."Россиянам в 2026 важно помнить и про практику регулирования. Действуют ограничения по наличной иностранной валюте, которые продлены до начала марта 2026 года, поэтому стратегия хранения требует особой осторожности", - указала она.При безналичных операциях ключевыми становятся комиссии, спреды, условия конкретного банка и налоговый учет: доход от продажи валюты облагается НДФЛ при наличии рублевой прибыли, расчеты ведутся в рублях по курсу на даты операций, ответственность за декларирование в ряде случаев лежит на самом налогоплательщике, заключила она.

https://1prime.ru/20260122/rubl-866764858.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, рынок, финансы, дирхам оаэ, доллар, швейцарский франк