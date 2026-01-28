https://1prime.ru/20260128/valyuta-866939976.html
Самые выгодные и опасные валюты для вложений в 2026 году
Самые выгодные и опасные валюты для вложений в 2026 году - 28.01.2026, ПРАЙМ
Самые выгодные и опасные валюты для вложений в 2026 году
Выбор валютных инструментов для вложений при высоких рублевых ставках означает особую тактику инвестора. Какие валюты предпочесть, а какие лучше обойти стороной | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T03:03+0300
2026-01-28T03:03+0300
2026-01-28T03:03+0300
курсы валют
рынок
финансы
дирхам оаэ
доллар
швейцарский франк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42de207845e8ae8acf90ae1e3882dce0.jpg
МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Выбор валютных инструментов для вложений при высоких рублевых ставках означает особую тактику инвестора. Какие валюты предпочесть, а какие лучше обойти стороной в 2026 году, рассказала агентству "Прайм" экономист, основатель консалтинговой компании "Деломант Групп" Таисия Вепренцева."При высокой ключевой ставке рублевые инструменты дают ощутимую доходность. Валюта выигрывает в двух ситуациях: когда рубль к ней заметно ослабевает, либо сама она растет за счет внешних факторов, которые двигают экономику страны-эмитента", - объяснила она.К числу валют с наиболее ясной экономической логикой относят так называемые сырьевые. Канадский и австралийский доллар часто поддерживаются мировым спросом на металлы, энергоносители и сельхозсырье, поскольку экспорт для этих экономик играет крупную роль. Похожая связь бывает у норвежской кроны, южноафриканского рэнда, чилийского песо: когда на сырьевых рынках растут цены и обороты, у этих валют появляется дополнительный спрос со стороны внешней торговли и инвесторов.Для консервативной части валютного портфеля обычно выделяют швейцарский франк и сингапурский доллар: их выбирают, когда приоритетом становится снижение резких колебаний. Отдельно стоит дирхам ОАЭ, который привязан к доллару США, поэтому его динамика к рублю во многом повторяет долларовую и часто используется как расчетная валюта в связке с долларом.Менее выгодными для сбережений чаще оказываются валюты стран с длительной двузначной инфляцией и частыми девальвациями: даже высокий процент нередко перекрывается падением покупательной способности внутри страны и скачками курса. Дополнительный риск дают валюты с административными ограничениями на движение капитала и разными режимами конвертации: в таких случаях решает доступность операций и стоимость выхода из позиции, добавила Таисия Вепренцева."Россиянам в 2026 важно помнить и про практику регулирования. Действуют ограничения по наличной иностранной валюте, которые продлены до начала марта 2026 года, поэтому стратегия хранения требует особой осторожности", - указала она.При безналичных операциях ключевыми становятся комиссии, спреды, условия конкретного банка и налоговый учет: доход от продажи валюты облагается НДФЛ при наличии рублевой прибыли, расчеты ведутся в рублях по курсу на даты операций, ответственность за декларирование в ряде случаев лежит на самом налогоплательщике, заключила она.
https://1prime.ru/20260122/rubl-866764858.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcda57af4476915ca191af668bc90da0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курсы валют, рынок, финансы, дирхам оаэ, доллар, швейцарский франк
Курсы валют, Рынок, Финансы, дирхам ОАЭ, доллар, швейцарский франк
Самые выгодные и опасные валюты для вложений в 2026 году
Экономист Вепренцева: выгоднее всего для вложений сырьевые валюты
МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Выбор валютных инструментов для вложений при высоких рублевых ставках означает особую тактику инвестора. Какие валюты предпочесть, а какие лучше обойти стороной в 2026 году, рассказала агентству "Прайм" экономист, основатель консалтинговой компании "Деломант Групп" Таисия Вепренцева.
"Дороже валюты и золота". Крепкий рубль удерживают не просто так
"При высокой ключевой ставке рублевые инструменты дают ощутимую доходность. Валюта выигрывает в двух ситуациях: когда рубль к ней заметно ослабевает, либо сама она растет за счет внешних факторов, которые двигают экономику страны-эмитента", - объяснила она.
К числу валют с наиболее ясной экономической логикой относят так называемые сырьевые. Канадский и австралийский доллар часто поддерживаются мировым спросом на металлы, энергоносители и сельхозсырье, поскольку экспорт для этих экономик играет крупную роль. Похожая связь бывает у норвежской кроны, южноафриканского рэнда, чилийского песо: когда на сырьевых рынках растут цены и обороты, у этих валют появляется дополнительный спрос со стороны внешней торговли и инвесторов.
Для консервативной части валютного портфеля обычно выделяют швейцарский франк и сингапурский доллар: их выбирают, когда приоритетом становится снижение резких колебаний. Отдельно стоит дирхам ОАЭ, который привязан к доллару США, поэтому его динамика к рублю во многом повторяет долларовую и часто используется как расчетная валюта в связке с долларом.
Менее выгодными для сбережений чаще оказываются валюты стран с длительной двузначной инфляцией и частыми девальвациями: даже высокий процент нередко перекрывается падением покупательной способности внутри страны и скачками курса. Дополнительный риск дают валюты с административными ограничениями на движение капитала и разными режимами конвертации: в таких случаях решает доступность операций и стоимость выхода из позиции, добавила Таисия Вепренцева.
"Россиянам в 2026 важно помнить и про практику регулирования. Действуют ограничения по наличной иностранной валюте, которые продлены до начала марта 2026 года, поэтому стратегия хранения требует особой осторожности", - указала она.
При безналичных операциях ключевыми становятся комиссии, спреды, условия конкретного банка и налоговый учет: доход от продажи валюты облагается НДФЛ при наличии рублевой прибыли, расчеты ведутся в рублях по курсу на даты операций, ответственность за декларирование в ряде случаев лежит на самом налогоплательщике, заключила она.