Зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году выросла на 12,1 процента
общество
госдума
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч в 2025 году и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%, заявил глава ФФОМС Илья Баланин. В ходе заседания Комитета по охране здоровья Госдумы он отметил, что ежегодное увеличение размера субвенции способствовало росту заработной платы медицинских работников в сфере ОМС. "За прошлый год среднемесячная заработная плата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%", - сказал Баланин.
