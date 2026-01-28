Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году выросла на 12,1 процента - 28.01.2026
Зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году выросла на 12,1 процента
Зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году выросла на 12,1 процента - 28.01.2026, ПРАЙМ
Зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году выросла на 12,1 процента
Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч в 2025 году и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%, заявил глава ФФОМС Илья Баланин. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T10:27+0300
2026-01-28T10:27+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч в 2025 году и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%, заявил глава ФФОМС Илья Баланин. В ходе заседания Комитета по охране здоровья Госдумы он отметил, что ежегодное увеличение размера субвенции способствовало росту заработной платы медицинских работников в сфере ОМС. "За прошлый год среднемесячная заработная плата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%", - сказал Баланин.
2026
Общество , Госдума
10:27 28.01.2026
 
Зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году выросла на 12,1 процента

Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч в 2025 году

© РИА Новости . Максим Блинов
Медицинский работник в кабинете в поликлинике - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Медицинский работник в кабинете в поликлинике. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч в 2025 году и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%, заявил глава ФФОМС Илья Баланин.
В ходе заседания Комитета по охране здоровья Госдумы он отметил, что ежегодное увеличение размера субвенции способствовало росту заработной платы медицинских работников в сфере ОМС.
"За прошлый год среднемесячная заработная плата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%", - сказал Баланин.
ОбществоГосдума
 
 
