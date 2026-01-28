https://1prime.ru/20260128/vrachi-866966295.html

Зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году выросла на 12,1 процента

Зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году выросла на 12,1 процента - 28.01.2026, ПРАЙМ

Зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году выросла на 12,1 процента

Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч в 2025 году и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%, заявил глава ФФОМС Илья Баланин. | 28.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч в 2025 году и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%, заявил глава ФФОМС Илья Баланин. В ходе заседания Комитета по охране здоровья Госдумы он отметил, что ежегодное увеличение размера субвенции способствовало росту заработной платы медицинских работников в сфере ОМС. "За прошлый год среднемесячная заработная плата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%", - сказал Баланин.

