Курс юаня переходит к росту
Курс юаня переходит к росту - 28.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня переходит к росту
Курс китайской валюты к рублю в среду после небольшого снижения на старте торгов переходит к росту, следует из данных Московской биржи. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T12:06+0300
2026-01-28T12:06+0300
2026-01-28T12:06+0300
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду после небольшого снижения на старте торгов переходит к росту, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.27 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,94 рубля. На старте торгов китайская валюта снижалась на 1 копейку. "Налоговый период, который обычно придает рублю сил, уже выдохся. Экспортеры успели закрыть январские обязательства по НДПИ", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Позитивные геополитические ожидания, несмотря на сегодняшнее завершение налоговых выплат, формируют условия для новых попыток отката китайской валюты к декабрьским минимумам. Также поддержкой рублю способны выступить ослабления доллара на мировых рынках и развитие роста нефтяных котировок (фьючерс на Brent превысил 68 долларов за баррель на угрозах обострения ситуации вокруг Ирана)", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Целевой диапазон по курсу юаня эксперт определяет в 10,5-11,1 рубля.
Курс юаня переходит к росту
Курс юаня после небольшого снижения на старте торгов переходит к росту