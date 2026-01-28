https://1prime.ru/20260128/yuan-866976907.html

Юань на Мосбирже опять качнулся вверх относительно рубля

Курс китайской валюты по отношению к рублю в среду повышается после снижения накануне, следует из данных Московской биржи.

2026-01-28T17:33+0300

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в среду повышается после снижения накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.23 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 10,95 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,87-11 рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,87 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,02 против 6,946 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,1%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,03 рубля. Курсовой маятник Юань на Мосбирже в среду умеренно повышается к рублю после снижения накануне, совершая колебательные движения с периодом в два дня. При этом курс остается ниже ключевого уровня 11 рублей. "На среду пришелся январский пик фискальных платежей экспортеров, которые для этого уже обменяли иностранную валюту на рубли. В результате ее дополнительное предложение ушло с рынка, что может постепенно усиливать давление на курс рубля. Причина - по-прежнему ограниченное поступление инвалюты от экспорта, находящегося под давлением низких нефтяных цен в предыдущие месяцы, санкций, а также большого геополитического дисконта в стоимости российской нефти", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,68% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,75% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.25 мск росла на 0,8%, до 67,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 96,3 пункта. Прогнозы Налоговый период января окончательно завершается, что может выступить драйвером для повторного ухода курса в сторону отметки 11 рублей за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Спрос на валюту остается слабым из-за снижения потребительской и деловой активности, традиционно происходящего в начале года после предпраздничного всплеска, говорит Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Это будет удерживать рубль от более быстрого ослабления. Курс юаня сегодня приближался к уровню 11 рублей, но преодолеть это сопротивление не сумел. Если все же удастся над ним закрепиться, следующей целью восстановления юаня может выступить район двухнедельной вершины 11,2 рубля", - добавляет он.

