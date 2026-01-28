Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке - 28.01.2026, ПРАЙМ
Названы минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке
Названы минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке - 28.01.2026, ПРАЙМ
Названы минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке
Минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке в Москве составляют от 1,5 миллиона рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T03:19+0300
2026-01-28T03:19+0300
бизнес
недвижимость
экономика
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866959978.jpg?1769559544
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке в Москве составляют от 1,5 миллиона рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. По данным исследования, минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке в Москве в 2025–2026 годах начинаются от 1,5 миллиона рублей даже в случае, если значительная часть работ выполняется собственными силами, а материалы выбираются из самого бюджетного сегмента. "При средней цене однокомнатной квартиры в новостройке около 11 миллионов рублей и первоначальном взносе на уровне 20–30% расходы на ремонт оказываются сопоставимы с суммой первого взноса по ипотеке", - утверждает исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак. Москвичи отмечают, что основные статьи затрат приходятся на черновые работы, электрику, сантехнику и базовую отделку, отказаться от которых невозможно даже при жесткой экономии, выяснили аналитики. К примеру, ремонт евродвушки или классической двухкомнатной квартиры обходится дороже: при самостоятельном ремонте и выборе недорогих материалов затраты чаще всего находятся в диапазоне 2,5–3,5 миллиона рублей, а при выполнении работ силами наемных ремонтников достигают 4,5–6 миллионов рублей. Владельцы трехкомнатных квартир сообщают о расходах от 3,5–4 миллиона рублей в самом экономичном сценарии и до 7-10 миллионов рублей при ремонте "под ключ", сообщают аналитики. Так, в среднем по рынку москвичи оценивают стоимость ремонта в новостройке без отделки на уровне 30–40 тысяч рублей за квадратный метр, что заметно выше показателей двух-трехлетней давности. Более половины опрошенных признались, что итоговый бюджет ремонта превысил их первоначальные ожидания как минимум на 20-30%. "Основными причинами перерасхода респонденты называют рост цен на стройматериалы и дефицит квалифицированных рабочих",- поясняется в исследовании.
москва
бизнес, недвижимость, москва
Бизнес, Недвижимость, Экономика, МОСКВА
03:19 28.01.2026
 
Названы минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке

"Выберу.ру": минимальные затраты на ремонт квартиры в Москве начинаются от 1,5 млн рублей

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке в Москве составляют от 1,5 миллиона рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
По данным исследования, минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке в Москве в 2025–2026 годах начинаются от 1,5 миллиона рублей даже в случае, если значительная часть работ выполняется собственными силами, а материалы выбираются из самого бюджетного сегмента.
"При средней цене однокомнатной квартиры в новостройке около 11 миллионов рублей и первоначальном взносе на уровне 20–30% расходы на ремонт оказываются сопоставимы с суммой первого взноса по ипотеке", - утверждает исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак.
Москвичи отмечают, что основные статьи затрат приходятся на черновые работы, электрику, сантехнику и базовую отделку, отказаться от которых невозможно даже при жесткой экономии, выяснили аналитики.
К примеру, ремонт евродвушки или классической двухкомнатной квартиры обходится дороже: при самостоятельном ремонте и выборе недорогих материалов затраты чаще всего находятся в диапазоне 2,5–3,5 миллиона рублей, а при выполнении работ силами наемных ремонтников достигают 4,5–6 миллионов рублей.
Владельцы трехкомнатных квартир сообщают о расходах от 3,5–4 миллиона рублей в самом экономичном сценарии и до 7-10 миллионов рублей при ремонте "под ключ", сообщают аналитики.
Так, в среднем по рынку москвичи оценивают стоимость ремонта в новостройке без отделки на уровне 30–40 тысяч рублей за квадратный метр, что заметно выше показателей двух-трехлетней давности.
Более половины опрошенных признались, что итоговый бюджет ремонта превысил их первоначальные ожидания как минимум на 20-30%. "Основными причинами перерасхода респонденты называют рост цен на стройматериалы и дефицит квалифицированных рабочих",- поясняется в исследовании.
 
ЭкономикаБизнесНедвижимостьМОСКВА
 
 
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
