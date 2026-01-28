https://1prime.ru/20260128/zatraty-866959978.html

Названы минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке

Названы минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке в Москве составляют от 1,5 миллиона рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. По данным исследования, минимальные затраты на ремонт однокомнатной квартиры в новостройке в Москве в 2025–2026 годах начинаются от 1,5 миллиона рублей даже в случае, если значительная часть работ выполняется собственными силами, а материалы выбираются из самого бюджетного сегмента. "При средней цене однокомнатной квартиры в новостройке около 11 миллионов рублей и первоначальном взносе на уровне 20–30% расходы на ремонт оказываются сопоставимы с суммой первого взноса по ипотеке", - утверждает исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак. Москвичи отмечают, что основные статьи затрат приходятся на черновые работы, электрику, сантехнику и базовую отделку, отказаться от которых невозможно даже при жесткой экономии, выяснили аналитики. К примеру, ремонт евродвушки или классической двухкомнатной квартиры обходится дороже: при самостоятельном ремонте и выборе недорогих материалов затраты чаще всего находятся в диапазоне 2,5–3,5 миллиона рублей, а при выполнении работ силами наемных ремонтников достигают 4,5–6 миллионов рублей. Владельцы трехкомнатных квартир сообщают о расходах от 3,5–4 миллиона рублей в самом экономичном сценарии и до 7-10 миллионов рублей при ремонте "под ключ", сообщают аналитики. Так, в среднем по рынку москвичи оценивают стоимость ремонта в новостройке без отделки на уровне 30–40 тысяч рублей за квадратный метр, что заметно выше показателей двух-трехлетней давности. Более половины опрошенных признались, что итоговый бюджет ремонта превысил их первоначальные ожидания как минимум на 20-30%. "Основными причинами перерасхода респонденты называют рост цен на стройматериалы и дефицит квалифицированных рабочих",- поясняется в исследовании.

