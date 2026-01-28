https://1prime.ru/20260128/zoloto-866965430.html

Золото дорожает на ожиданиях итогов заседания ФРС США

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром более чем на 3% на совокупности факторов, среди которых ожидания итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.55 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 168,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,31%, - до 5 290,74 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов дня показатель обновил рекордное значение в 5 297,86 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 8,63% - до 115,097 доллара за унцию. Мировые инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы США, которые станут известны позднее в среду. Решения регулятора могут оказывать влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота. Ожидания более "голубиного" настроя членов ФРС США и геополитические риски стимулируют вложения в золото со стороны розничных инвесторов, приводит агентство Блумберг мнение аналитика Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper). "За исключением краткосрочных коррекций, мы по-прежнему видим дальнейший риск роста (цены на золото - ред.)", - добавила аналитик.

