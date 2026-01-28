Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена золота установила рекорд - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/zoloto-866966041.html
Биржевая цена золота установила рекорд
Биржевая цена золота установила рекорд - 28.01.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена золота установила рекорд
Биржевая цена на золото ускорила темпы роста до 3,5%, впервые в истории превысив отметку в 5 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T10:07+0300
2026-01-28T10:07+0300
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564390_0:29:3536:2019_1920x0_80_0_0_94f681343eb8889cda7f6b66423a1561.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото ускорила темпы роста до 3,5%, впервые в истории превысив отметку в 5 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 9.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 177,59 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,45%, до 5 297,41 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории достигал максимального уровня в 5 303,05 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 8,31% - до 114,733 доллара за унцию.
https://1prime.ru/20260126/metally-866908141.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564390_805:0:3536:2048_1920x0_80_0_0_22f488979ba67bf35a4539c5edfcd216.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex
Рынок, Торги, Comex
10:07 28.01.2026
 
Биржевая цена золота установила рекорд

Биржевая цена золота впервые в истории превысила $5 300 за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото ускорила темпы роста до 3,5%, впервые в истории превысив отметку в 5 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 177,59 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,45%, до 5 297,41 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории достигал максимального уровня в 5 303,05 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 8,31% - до 114,733 доллара за унцию.
Металлообработка - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Аналитик рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире
26 января, 13:52
 
РынокТоргиComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала