Биржевая цена золота установила рекорд

28.01.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена золота установила рекорд

Биржевая цена на золото ускорила темпы роста до 3,5%, впервые в истории превысив отметку в 5 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T10:07+0300

2026-01-28T10:07+0300

2026-01-28T10:07+0300

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото ускорила темпы роста до 3,5%, впервые в истории превысив отметку в 5 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 9.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 177,59 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,45%, до 5 297,41 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории достигал максимального уровня в 5 303,05 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 8,31% - до 114,733 доллара за унцию.

