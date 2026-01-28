https://1prime.ru/20260128/zoloto-866968307.html

Цена золота в Турции обновила исторический максимум

АНКАРА, 28 янв - ПРАЙМ. Цена грамма физического золота в Турции в среду утром обновила исторический максимум, достигнув 7 350 лир (около 170 долларов), участники рынка связывают рост с ослаблением доллара к мировым валютам, а также с напряженной ситуацией вокруг Ирана, передает корреспондент РИА Новости. Двадцать третьего января цена физического золота в Турции уже обновляла рекорд, превысив отметку в 7 000 лир (около 161 доллара) за грамм после решения Центрального банка страны снизить учетную ставку до 37% с 38%. При этом большинство экономистов ожидали более резкого шага - снижения на 1,5 процентного пункта. "Цены на золото сегодня бьют рекорд за рекордом на фоне ослабления доллара в преддверии объявления решения ФРС по процентной ставке и сохраняющихся геополитических напряжений вокруг Ирана", - сообщили РИА Новости ювелиры в турецкой столице Анкаре. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) во вторник опускался ниже 96 пунктов впервые с февраля 2022 года. По словам собеседников агентства, цена грамма золота, которая вступила в новый год на уровне 6 000 лир (около 139 долларов), в среду вновь обновила максимум, достигнув 7 349 лир (порядка 170 долларов). Таким образом, за первый месяц года стоимость грамма золота выросла примерно на 1 350 лир (около 31 доллара). Подорожание золота, как отмечают аналитики, осложняет усилия регулятора сдержать инфляцию. По оценке центробанка, объем золота, находящегося у населения вне финансовой системы - так называемого "золота под матрасом", - достигает порядка 500 миллиардов долларов, сообщало ранее агентство Блумберг. Выступая в парламенте, глава центробанка Фатих Карахан указывал, что рост цен на золото поддерживает потребительский спрос. Согласно исследованию регулятора, опубликованному в мае, удорожание золота способствовало увеличению продаж жилья и автомобилей в регионах с высокой долей золотых сбережений.

