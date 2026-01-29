Аэропорты московского региона обслужили более 150 тысяч пассажиров за сутки
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Аэропорты московского региона обслужили более 150 тысяч пассажиров свыше тысячи рейсов за сутки, все они продолжают работать в штатном режиме на фоне сильного снегопада, сообщили в Минтрансе.
"Свыше 150 тыс. пассажиров и 1040 рейсов обслужили столичные аэропорты за сутки. В условиях продолжающегося третий день аномального снегопада все воздушные гавани московского региона работают штатно", - говорится в сообщении.
Ситуация в терминалах столичных аэропортов остается спокойной, проблем с выдачей багажа нет. С начала суток "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" обслужили 344 рейса.
"На вылет с начала суток отменено два рейса, задержано на срок более двух часов – два рейса. Уходов самолетов на запасные аэродромы не было", - отметили в Минтрансе.
Аэродромные службы продолжают работать в усиленном режиме дли минимизации влияния снегопада на расписание рейсов. За ночь было проведено 19 контрольных чисток взлетно-посадочных полос.
Министерство предупреждает, что продолжающийся сильный снегопад продолжает влиять на работу воздушного транспорта. Не исключаются корректировки в расписании, задержки и отмены рейсов. Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле Минтранса, Росавиации и Ространснадзора.