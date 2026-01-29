https://1prime.ru/20260129/aes-867009078.html
На Курской АЭС-2 началось строительство третьего энергоблока
2026-01-29T14:15+0300
КУРСК, 29 янв - ПРАЙМ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока №3 Курской АЭС-2. Пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 состоялся в конце 2025 года. "Вместе с сотрудниками станции накануне физпуска первого энергоблока АЭС-2 дали старт заливке фундаментной плиты энергоблока №3... Заливка "первого бетона" позволит перейти к долгожданному возведению зданий, тепломонтажным работам и монтажу оборудования", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что строящиеся энергоблоки ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2 - первые в своём роде. Губернатор уточнил, что реакторы будут большей мощности и с более долгим сроком эксплуатации. "Площадь фундаментной плиты - 5,3 тысячи квадратных метров. Она разделена на шесть захваток бетонирования. Объём той, куда пошёл "первый бетон", - около 1,9 тысячи кубометров, заполнялся около суток. А всего в эту фундаментную плиту будет уложено более 15 тысяч кубометров бетона - нерушимая основа будущего курской энергетики. Особенно значимо, что впервые с советских времён мы возвращаемся к поточному методу строительства и применяем его на площадке одного из титанов промышленности", - отметил глава региона. По словам губернатора, перед запуском заливки состоялся молебен. "Стройка века, стройка нашей Курской АЭС-2 - это не просто страница в истории. Если говорить об отношении атомщиков к своему делу и его значении: директор станции Александр Увакин сказал, что единственное его желание - обязательно своими глазами увидеть тот момент, когда завершат градирню, и будет стоять реактор - символы рождения новой атомной энергетики!" - отметил Хинштейн.
