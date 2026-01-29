Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о потребностях агропромышленного комплекса в кадрах - 29.01.2026
Мишустин рассказал о потребностях агропромышленного комплекса в кадрах
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Сегодня в России работает около 6 миллионов человек в сфере агропромышленности, ежегодно сектору требуется еще 130 тысяч человек, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Всего у нас трудится в агропромышленном комплексе около шести миллионов человек, ежегодно нужно привлечь еще более 130 тысяч", - сказал он, выступая на заседании правительства. Премьер-министр отметил, что новые сотрудники в сфере АПК должны быть квалифицированными экспертами и уметь обращаться с новыми технологиями, а также обладать навыками для интерпретации данных. "Здесь важен системный подход, поэтому готовить специалистов необходимо со школьной скамьи. В прошлом году в России было создано свыше тысячи агротехклассов. В перспективе, мы договорились, их количество должно быть удвоено", - добавил Мишустин.
сельское хозяйство, россия, михаил мишустин
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:33 29.01.2026 (обновлено: 15:58 29.01.2026)
 
Мишустин рассказал о потребностях агропромышленного комплекса в кадрах

Мишустин: российской агропромышленности ежегодно требуется 130 тысяч новых сотрудников

© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Сегодня в России работает около 6 миллионов человек в сфере агропромышленности, ежегодно сектору требуется еще 130 тысяч человек, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Всего у нас трудится в агропромышленном комплексе около шести миллионов человек, ежегодно нужно привлечь еще более 130 тысяч", - сказал он, выступая на заседании правительства.
Премьер-министр отметил, что новые сотрудники в сфере АПК должны быть квалифицированными экспертами и уметь обращаться с новыми технологиями, а также обладать навыками для интерпретации данных.
"Здесь важен системный подход, поэтому готовить специалистов необходимо со школьной скамьи. В прошлом году в России было создано свыше тысячи агротехклассов. В перспективе, мы договорились, их количество должно быть удвоено", - добавил Мишустин.
 
