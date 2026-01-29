https://1prime.ru/20260129/almazy-867012263.html

В Минфине рассказали о закупке алмазов в Гохран для поддержки "Алросы"

В Минфине рассказали о закупке алмазов в Гохран для поддержки "Алросы" - 29.01.2026, ПРАЙМ

В Минфине рассказали о закупке алмазов в Гохран для поддержки "Алросы"

Минфин РФ будет решать по закупкам алмазов в Гохран для поддержки "Алросы" в течение года, пока такой необходимости нет, следует из слов замминистра финансов... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T15:10+0300

2026-01-29T15:10+0300

2026-01-29T15:24+0300

россия

финансы

алексей моисеев

гохран

минфин

алроса

алмазы

российские алмазы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861756915_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3f27541112b21bf1c7bb0fd65c2af51d.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ будет решать по закупкам алмазов в Гохран для поддержки "Алросы" в течение года, пока такой необходимости нет, следует из слов замминистра финансов Алексея Моисеева журналистам. "Что касается компании, то мы видим, что руководство провело очень серьезные мероприятия по сокращению издержек и поддержанию ликвидности, которые обеспечивают высокую стабильность компании сейчас. У компании большой запас наличных денег, компания сильно сократила... издержки, поэтому на этом этапе мы видим, что необходимости поддержки нет, хотя такая возможность в бюджете предусмотрена", - ответил он на вопрос о поддержке "Алросы" и возможности сделок по закупкам алмазов в Гохран в ближайшее время. Комментируя тему закупок алмазов в Гохран в 2026 году исходя из текущей ситуации на рынке, Моисеев сказал: "Всё это предусмотрено. То есть бюджетом, законом о бюджете это предусмотрено, будем закупать или нет, мы будем смотреть по ходу, в течение года, как ситуация будет развиваться". В декабре прошлого года он говорил, что Минфин в 2026 году заложил на приобретение золота и алмазов в Гохран 50 миллиардов рублей, в планах покупка золота, но при плохом рынке Минфин готов купить и драгоценные камни.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, алексей моисеев, гохран, минфин, алроса, алмазы, российские алмазы