В Минфине рассказали о закупке алмазов в Гохран для поддержки "Алросы" - 29.01.2026
В Минфине рассказали о закупке алмазов в Гохран для поддержки "Алросы"
В Минфине рассказали о закупке алмазов в Гохран для поддержки "Алросы"
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ будет решать по закупкам алмазов в Гохран для поддержки "Алросы" в течение года, пока такой необходимости нет, следует из слов замминистра финансов Алексея Моисеева журналистам. "Что касается компании, то мы видим, что руководство провело очень серьезные мероприятия по сокращению издержек и поддержанию ликвидности, которые обеспечивают высокую стабильность компании сейчас. У компании большой запас наличных денег, компания сильно сократила... издержки, поэтому на этом этапе мы видим, что необходимости поддержки нет, хотя такая возможность в бюджете предусмотрена", - ответил он на вопрос о поддержке "Алросы" и возможности сделок по закупкам алмазов в Гохран в ближайшее время. Комментируя тему закупок алмазов в Гохран в 2026 году исходя из текущей ситуации на рынке, Моисеев сказал: "Всё это предусмотрено. То есть бюджетом, законом о бюджете это предусмотрено, будем закупать или нет, мы будем смотреть по ходу, в течение года, как ситуация будет развиваться". В декабре прошлого года он говорил, что Минфин в 2026 году заложил на приобретение золота и алмазов в Гохран 50 миллиардов рублей, в планах покупка золота, но при плохом рынке Минфин готов купить и драгоценные камни.
россия, финансы, алексей моисеев, гохран, минфин, алроса, алмазы, российские алмазы
РОССИЯ, Финансы, Алексей Моисеев, Гохран, Минфин, Алроса, алмазы, российские алмазы
15:10 29.01.2026 (обновлено: 15:24 29.01.2026)
 
В Минфине рассказали о закупке алмазов в Гохран для поддержки "Алросы"

Моисеев: Минфин будет решать насчет закупки алмазов "Алросы" в Гохран в течение года

© РИА Новости . Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов
Центр сортировки алмазов - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Центр сортировки алмазов. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Уткин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ будет решать по закупкам алмазов в Гохран для поддержки "Алросы" в течение года, пока такой необходимости нет, следует из слов замминистра финансов Алексея Моисеева журналистам.
"Что касается компании, то мы видим, что руководство провело очень серьезные мероприятия по сокращению издержек и поддержанию ликвидности, которые обеспечивают высокую стабильность компании сейчас. У компании большой запас наличных денег, компания сильно сократила... издержки, поэтому на этом этапе мы видим, что необходимости поддержки нет, хотя такая возможность в бюджете предусмотрена", - ответил он на вопрос о поддержке "Алросы" и возможности сделок по закупкам алмазов в Гохран в ближайшее время.
Комментируя тему закупок алмазов в Гохран в 2026 году исходя из текущей ситуации на рынке, Моисеев сказал: "Всё это предусмотрено. То есть бюджетом, законом о бюджете это предусмотрено, будем закупать или нет, мы будем смотреть по ходу, в течение года, как ситуация будет развиваться".
В декабре прошлого года он говорил, что Минфин в 2026 году заложил на приобретение золота и алмазов в Гохран 50 миллиардов рублей, в планах покупка золота, но при плохом рынке Минфин готов купить и драгоценные камни.
 
