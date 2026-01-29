https://1prime.ru/20260129/antiplagiat-866988479.html

Стало известно, как часто студенты применяют ИИ в работах

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Каждая седьмая студенческая работа, которую проверяли на антиплагиат в 2025 году, содержит признаки использования искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании "Антиплагиат" Евгений Лукьянчиков. "В 2025 году в системе "Антиплагиат" было совершено более 8 миллионов проверок студенческих работ. Общий процент работ, содержащих признаки использования ИИ, составил 15,3%, а средний процент плагиата, заимствований из открытых источников, превысил 20%", - сказал Лукьянчиков. Он отметил тенденцию к увеличению количества обращений со стороны студентов к нейросетям для редактирования своих работ. Чаще всего ИИ применяют студенты, которые занимаются гуманитарными и социальными науками - доля текстов с ИИ в гуманитарных дисциплинах почти вдвое выше, чем в технических. Как считает Лукьянчиков, сейчас необходима работа по созданию централизованной цифровой среды, потому что одного лишь поиска заимствований сейчас недостаточно. В феврале компания планирует запустить комплексный инструмент "Антиплагиат 2.0", который будет одновременно выявлять заимствования и ИИ‑генерацию в текстах, отслеживать процесс написания в реальном времени и передавать эти данные преподавателю. "Сегодня недостаточно просто искать совпадения в тексте, нужно уметь отличать честную самостоятельную работу от механического копирования или слепого использования генеративных моделей ИИ", - отметил Лукьянчиков. При этом, по его словам, задача не сводится к тому, чтобы наказать студента за использование искусственного интеллекта, нужно дать студенту возможность использовать его как помощника, но сохранить его личную ответственность за результат. "Мы убеждены, ИИ должен усиливать критическое мышление, а не подменять его", - заключил он.

