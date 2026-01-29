Пашинян анонсировал соглашение с США в области мирного атома
Пашинян анонсировал подписание соглашения с США в сфере атомной энергии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что анонсированное президентом США Дональдом Трампом соглашение о сотрудничестве в области мирного атома касается сферы атомной энергии.
Ранее Трамп сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Армению и Азербайджан. В этом контексте он заявил, что Соединенные Штаты укрепят стратегическое партнерство с Азербайджаном, а также упомянул соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома с Арменией, сделки для американских производителей полупроводников и продажу Азербайджану оборонной продукции, сделанной с США, такой как бронежилеты, лодки и многое другое.
"Это прекрасное соглашение касается сотрудничества в сфере ядерной энергии", - заявил Пашинян журналистам.
По его словам, в этой области Армения развивает сотрудничество с различными странами, обладающими ядерными технологиями. "В настоящее время мы работаем со всеми партнерами — Францией, США, Россией, Южной Кореей, Китаем — и необходимые решения (по строительству АЭС – ред.) будут приняты после получения всех возможных надежных ответов на соответствующие вопросы", - заявил Пашинян.
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий по повторному продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность обсуждается.